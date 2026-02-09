שמיר על תקרית ינאי: בחיים לא הייתי מתנהג כך

הפועל ירושלים נמצאת בתקופה לא רעה לאחרונה, ולאחר שהבטיחה את המקום הראשון בבית ביורוקאפ, הקבוצה של יונתן אלון רשמה עוד ניצחון גדול על הפועל ת”א עם 91:105, שהגיע שבוע בלבד לאחר שהדיחה את האדומה מתל אביב ברבע גמר גביע המדינה. המנהל המקצועי של הקבוצה מהבירה, דן שמיר, עלה לדבר על כך בתוכנית שיחת היום ב-ONE.

הפועל ת”א רואה הפועל ירושלים זה כבר 6 או 7. אתם נהייתם הכבשה השחורה שלהם.

”האמת היא שבדרך כלל אני לא אוהב לקבץ משחקים מתקופות שונות לאחד, אבל פה גם אנחנו שמים לזה לב”.

זה מצ’אפ? זה עניין של מאמן? מה עושה את ההבדל?

”קודם כל הפועל ת”א קבוצה טובה מאוד וזה ההפסד השני שלהם בליגה, בסופו של דבר זה ליגה. אנחנו עם חמישה הפסדים והם עם שניים, הם במקום יותר טוב. כן אנחנו מסתדרים איתם, וכן זה אומר לנו שאנחנו מגיעים למשחקים גדולים אז אנחנו משחקים כשווים בין שווים. כל זה טוב, זה בונה את הביטחון. מבחינתנו המשחק של אתמול הסתיים, ממשיכים הלאה”.

דן שמיר (רועי כפיר)

הבטחתם את המקום הראשון ביורוקאפ, יש לכם חצי גמר נגד מכבי ת”א, אבל זאת עדיין עונה מאתגרת נכון?

”כן. מדברים עכשיו על המצב של הפועל ת”א ומבינים שזה טבעי. לכל קבוצה יש את האתגרים שלה. לפני שבועיים לא היינו בביטחון גבוה ואז ניצחנו ברבע גמר והבטחנו את המקום הראשון ביורוקאפ אז היום אנחנו מרגישים יותר טוב, זה הביזנס”.

איך אתה רואה את ההתנהלות של עופר ינאי מול זאת של מתן אלדסון?

”אני לא אוהב להתייחס לאנשים אחרים, אבל כל מי שאוהב ספורט בישראל יודע שיש לנו בעלים מאוד מאוד איכותי, המערכת שלנו מתקדמת ועובדת טוב. הרבה אנשים שמגיעים אלינו לביקורים ורואים אותנו אומרים לנו שקורים דברים טובים בהפועל ירושלים”.

מתן אדלסון (חגי מיכאלי)

“אמרנו לינאי שהוא לא יכול להתנהג ככה, כל הפרעה כזו לא מתקבלת”

הייתה לך את התקרית עם עופר ינאי.

”כן זה היה במשחק גביע, רציתי לשים את זה מאחורה כי התקדמתי מאז”.

מה היה ביניכם?

”אם אני צריך להזכיר, אז יש מגרשים שממקמים קהל ממש ליד הספסל וכמובן שיש שם כללי התנהלות מאוד ברורים ונוקשים. זה מאוד מאוד לא מתאים שבעלים יושב שם, אני לא הייתי עושה את זה בחיים. מסיבותיו הוא התיישב שם ואנחנו באנו ואמרנו לו שהוא לא יכול להתנהג ככה”.

איך הרגשתם שהוא צילם את המאמן שלכם?

”זה מעניין לראות את התהליכים בספסל ואני בעד שהקהל יסתכל על זה לפעמים, אבל צריך לשמור על ריספקט ולתת לאנשים האלה לעבוד. כל הפרעה כזאת היא לא מתקבלת ואנחנו בטח לא ניתן לזה לקרות”.

עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)

איזה יריבה מועדפת עליך בשלב הבא ביורוקאפ?

”אני לא מתעסק בחישובים בדרך כלל, גם קצת אמונות תפלות וגם לא חושב שיש חוקים וההעדפות. כשהוגרלנו מול הפועל ת”א בגביע אז באופן עקרוני לא הייתה הגרלה נוחה”.

אז אתה אוהד את ההגרלות הקשות?

”אני בדרך שלי מעדיף לא להסתכל על זה. אני עושה את מה שצריך ביום יום ומאפשר למאמנים ולשחקנים לעשות את שלהם”.

דייויד פדרמן נפטר אתמול, בזמנו הוא נתן לך את ברכת הדרך שהייתה לך הצעה מירושלים, ואז הוא אמר באחד הראיונות שלו שדן היה מטומטם אם הוא לא היה לוקח את ההצעה.

”מדהים שאתה זוכר את זה. שעברתי ממכבי ת”א לירושלים זה היה מעבר קשה בגלל היריבות. שעברתי חזרה זה גם היה מעבר לא קל, היו לי שיחות קשות עם מוני פנאן ז”ל. הייתי אז מאמן צעיר עם ילד קטן וחיכה לי זר פרחים בבית, היה רשום שם שזה מדייויד פדרמן והוא אמר לי מברוק ושעוד נפגש. אמרו לי מירושלים שהם קיבלו טלפו מדייויד פדרמן שאמרו שהם לקחו איש מקצוע טוב ובירך אותם. טוב שיש הרבה אמוציות ותחרותיות, אבל זה צריך להיות ככה וצריך לזכור להיות בני אדם. גם בצד השני יש בני אדם, זה לא כזה צד שני”.

דיוויד פדרמן (איציק בלניצקי)

מה עם החוזה של יונתן אלון שמסיים בסוף העונה?

”יונצ’וק עושה עבודה מעולה ואני אוהב אותו כאדם וכחבר. אנחנו לא מתעסקים כרגע בחוזים. אני הגעתי לאחרונה ביחס לכמה זמן שהוא בהפועל ירושלים. כמו שדיברנו לפני שנייה חווינו הרבה חוויות ואני מקווה שלא יחטפו לנו אותו”.

איך אתה רואה את המשחק מול מכבי ת”א שבוע הבא?

”כמובן שזה לא משחק רגיל, זה משחק בדרך לתואר. יש לנו עוד משחק חשוב בוונציה, אבל זה כמובן יהיה משחק גדול, אנחנו מתרגשים ונתכונן בהתאם”.