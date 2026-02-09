אבדה התקווה? מכבי יבנה הובסה 6:2 מול ב"ש

המחזור ה-18 בליגה הלאומית לנוער מחוז דרום מאחורינו. בין היתר, המוליכה, הפועל ירושלים, ספגה הספד ליגה שני העונה, בזמן שהדולקות אחריה, הפועל הוד השרון והפועל רמת גן, השיגו ניצחונות על יריבותיהן. בתחתית, מכבי יבנה, מהמקום האחרון, הובסה 6:2 בידי מכבי באר שבע ונדמה כי במערכת ויתרו על העונה הזו והיא בדרך לליגה הארצית לנוער.

מכבי באר שבע – מכבי יבנה 2:6

זה הזמן להתעורר? לפני כמעט שנה, פורסם ב-ONE כי הנוער של מכבי יבנה מתמודד עם שבע שנים רעות. נדמה כי התקופה הרעה הזו ממשיכה ואם בעונות האחרונות ניצלה ברגע האחרון מירידת ליגה, הרי שהעונה נדמה כי מכבי יבנה בדרך הבטוחה לליגה הארצית לנוער, כשלרשותה רק חמש נקודות מתוך 51 נקודות אפשריות. הפער מהישרדות בליגה: 13 נקודות.

עד ל-18 בחודש יש למכבי יבנה להתחזק, כשמאז ה-12/01, הקבוצה התחזקה בשישה שחקנים, שנדמה כי טרם התחברו לקבוצה. התוצאות בשטח לא מגיעות, בעוד ששחררה הקבוצה חמישה שחקנים, השאילה שחקן להפועל מרמורק והחזירה לאדומים מרחובות שחקן שהיה אצלה בהשאלה. בשורה התחתונה, המצב קריטי, לקראת שמונה ימים של הכרעות.

צחי לוי, קפטן מכבי באר שבע (צילום יוסי איטח, וואלה שבע)

הקבוצה של יניב פרץ ירדה למחצית כשהיא ביתרון מבטיח של 0:1 משער של מאור שכטר. במחצית השנייה, מכבי באר שבע עלתה לכר הדשא ככדור שיוצא מלוע של תותח. אראל אזולאי הפך ל-1:2 בתוך ארבע דקות עם צמד אישי, אבי בקלה קבע 1:3, עומר זוהר עשה את זה עם 1:4, מאור שכטר, שהשלים צמד, צימק ל-4:2 והראל אזולאי (שסיפק שלושער) וצחי לוי קבעו 2:6 לבאר שבע.

צמד הקפטנים, צחי לוי ומאור שכטר, ראו את הכרטיסים האדומים שיוצאים מכיסו האחורי של חאמד אלקיעאן. מכבי באר שבע התרחקה עד כדי 11 נקודות מהמקום האחרון, בו נמצאת יבנה. לאחר 17 משחקים, ליבנה חסרות 13 נקודות בכדי לצאת מהמצב אליו נקלעה, כשכרגע לרשותה ניצחון בודד, שתי תוצאות תיקו ולא פחות מ-14 הפסדים. יוסי זוזוט ויניב פרץ יניחו המפתחות?

מכבי יפו – שמשון תל אביב 1:3

שחקניו של אוראל אדיב בניצחון ליגה חמישי העונה, בזכות שערים של נועם זילברשטיין, יואב עזר ואשאגרה אצ'נפה. הקבוצה הוליכה 0:3 כבר לאחר 19 דקות משחק. בדקה ה-87 להתמודדות, עמית נמני, בנו של אבי, שחקן העבר של מכבי תל אביב, צימק את התוצאה ל-3:1. יהלי הלוי, שהופיע מול מכבי תל אביב במסגרת הגביע, רשם 90 דקות משחק מלאות.

מכבי יפו (באדיבות המועדון)

במכבי יפו יכולים בהחלט להתגאות בשחקן הנוער שלהם, יהלי הלוי, בן ה-17, שרשם הופעת בכורה בקבוצת הבוגרים, זאת במסגרת משחק הגביע מול מכבי תל אביב. מדובר ברגע מיוחד בעבור הלוי, הבלם הצעיר, בעבור המשפחה ובעבור המועדון כולו. יהלי גדל במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון, עבר בתחילת העונה למכבי יפו ומתאמן באופן קבוע עם הקבוצה הבוגרת.

ומהו הרגע המיוחד שהתרחש לו במשחק הגביע מול מכבי תל אביב? יהלי הוא נכדו של אבי ירושלמי, בלם העבר של מכבי תל אביב, שעלה ממחלקת הנוער של המועדון, הפך לשחקן הרכב מגיל צעיר, זכה עמם בשתי אליפויות, גביע המדינה ואלוף האלופים, ואף היה נחשב לאחד הבלמים המזוהים ביותר עם מכבי תל אביב בסוף שנות השבעים ובתחילת השמונים.

העובדה, שהופעת הבכורה של יהלי הגיעה מול מכבי תל אביב, המועדון בו סבו שיחק, יצרה סגירת מעגל בעבור המשפחה. במכבי יפו מאמינים שיהלי יכול להפוך לעוגן הגנתי שנים קדימה, ולבנות עליו בשילוב שבין הדרך השקטה והמקצועית שלו לבין ה-DNA המשפחתי בעמדת הבלם כשאחד כבר היה שם, ברמות הגבוהות ביותר של הכדורגל הישראלי.

יהלי הלוי, שחקנה של מכבי יפו (צילום רועי קור)

תגובת אורן שטרלינג, הבעלים ומנכ״ל סוכנות השחקנים PLAY IT, המייצגת הבלם: ״יהלי הלוי מלווה על ידינו ב-PLAY IT מגיל נערים ב׳, ולאורך כל הדרך בלט באופי יוצא דופן, במחויבות מלאה ובחוסן מנטלי גבוה - גם לאחר פציעות וגם בתקופות מורכבות שבהן לא קיבל, לדעתנו, את כמות הדקות שחשבנו שמגיעה לו.

"חשוב לי לציין ולהודות למועדון ראשון לציון, להנהלת המועדון ולצוות המקצועי בראשות ירון וקופל, על הליווי, ההשקעה והעבודה שנעשתה עם יהלי לאורך התקופה. בתחילת העונה קיבלנו החלטה משותפת שיפו תהיה התחנה הבאה של יהלי, מתוך אמון במקום ובאנשים. כפיר, המנהל המקצועי, אוראל המאמן, רון עמיקם, וכמובן איציק ברוך - מאמן הבוגרים, מאמן שאינו חושש לתת הזדמנות אמיתית לשחקנים צעירים, יצרו עבור יהלי סביבה מקצועית ותומכת להתפתחות״.

מ.ס כפר קאסם – בית"ר נורדיה ירושלים 0:1

שער בודד של סאלח אזברגה בדקה ה-24 להתמודדות קבע את תוצאת המשחק. נוכח איסוף שלוש הנקודות, כפר קאסם נשארת לה מעל הקו האדום, שתי נקודות בלבד מעל מכבי באר שבע. למרות הניצחון, כפר קאסם, יחד עם הכח מכבי עמידר רמת גן, גדנ"ע תל אביב ומכבי יבנה\ הבקיעו הכי מעט שערים בליגה. נורדיה ירושלים ספגה את הפסדה השביעי העונה.

גדנ"ע תל אביב – הפועל הוד השרון 4:0

לאחר שבוע חופשי ותקופה קצת פחות טובה מצד הוד השרון, הקבוצה של איתן טיקר חזרה במלוא הכוח ויצאה ממתחם הכדורגל של גדנ"ע עם שלוש נקודות מלאות, בזכות שערים של עומרי ספיר, עומר גנור, דניאל מזרחי וניב ארביב. גדנ"ע תל אביב החזיקה 53 דקות משחק ללא ספיגת שער. הוד השרון במרחק 10 נקודות מהמוליכה, הפועל ירושלים. גדנ"ע בהפסד שישי העונה.

הפועל הוד השרון (צילום רועי קור)

הפועל רמת גן – הכח מכבי עמידר רמת גן 0:2

הדרבי הרמת גני הסתיים לו בניצחונם של האורדונים על הסגולים. הקבוצה של אורן רותם נצמדה עוד יותר לצמרת ועתה לרשותה 32 נקודות, נקודה אחת פחות מהוד השרון שנמצאת לה במקום השני, המוביל לפלייאוף העליון. גבריאל פדלון ורועי לייזרוביץ קבעו את תוצאת המשחק. בהכח חייבים למצוא חלוץ, כי למרות מיקומם בטבלה (מקום שישי), אין מחץ בחלק הקדמי.

סקציה נס ציונה – הפועל מרמורק 0:3

הפסד ראשון תחת פיקודו של עידן בן יוסף בהפועל מרמורק. סקציה נס ציונה של אייל ברוך הייתה עדיפה ולקחה את מלוא הנקודות, בזכות שערים של אלון פרידמן, נועם זוארץ ושירן עמר. מרמורק ספגה את הפסדה הרביעי העונה ונשארת היא במקום הרביעי, ארבע נקודות מעל סקציה נס ציונה, שהשיגה ניצחון ליגה שביעי לעת עתה.

סקציה נס ציונה (באדיבות המועדון)

הפועל הרצליה – הפועל ירושלים 1:2 (לקריאה, בהרחבה, יש ללחוץ כאן)

הפועל כפר שלם לא שיחקה השבוע כשהייתה לקבוצה החופשית.