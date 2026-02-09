יום שני, 09.02.2026 שעה 11:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

עו"ד ביקשו להשתחרר מייצוג מכבי עירוני אשדוד

דרמה בתיק הפירוק של הדרומיים: השופט פרסקי מהמחוזי בבאר שבע קיבל את בקשתם של עו"ד אבישר ודגן שייצגו המועדון. "הופיעו חילוקי דעות מהותיים"

|
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

בסוף השבוע הבא (19/02) יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בדבר פירוק עמותת מכבי עירוני אשדוד, נוכח חובותיה. המטרה של עו"ד אופיר רונן, המייצג את השחקנים והמאמנים שלא ראו כספם מהעמותה המנהלת את קבוצת הכדורגל מליגה א' דרום, היא להוביל לכך שהעמותה תחדול מלהתקיים וכי השחקנים והמאמנים יקבלו את המגיע להם מהביטוח הלאומי.

לעת עתה, עד לדיון הבא בנושא, עורכי הדין איציק אבישר וערן דגן, ממשרד אבישר ושות', ב"כ העמותה בתיק, העבירו לשופט יעקב פרסקי, כי מבקשים הם להשתחרר מייצוג. ל-ONE נודע כי העמותה לא שילמה לעורכי הדין שכ"ט ונתגלו חילוקי דעות מהותיים בדבר לאון המשך ניהול ההליך, מה שהביאם להעביר הבקשה כלשונה:

"בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, בהתאם לתקנה 172 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט 2018, להורות על שחרורם של הח"מ, מייצוגם את העמותה בהליך זה, מן הטעמים הפורטים להלן; בין העמותה לבין הח"מ, נתגלעו חילוקי דעות מהותיים באשר לאופן המשך ניהול ההליך, באופן שפוגע ביסוד יחסי האמון הנדרשים לצורך ייצוג משפטי מקצועי ותקין".

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

השופט פרסקי: “עד לדיון, שחרור מייצוג כמבוקש”

"זאת ועוד, חרף פניות חוזרות ונשנות מצד הח"מ, העמותה נמנעת מתשלום שכר טרחתם בגין הייצוג בהליך זה, ועד למועד הגשת בקשה זו, לא שולם לח"מ שכר טרחה כלל. הח"מ הודיעו לעמותה מבעוד מועד על כוונתו להגיש בקשה זו, פעלו ופועלים ככל הניתן על מנת למנוע פגיעה בעניייה, לרבות בדרך של הגשת בקשה בשלב מוקדם זה של ההליך, אשר אינו צפוי לגרום לשיבוש מהותי בניהולו או לפגוע בתקינותו".

השופט, יעקב פרסקי, ציין בהחלטתו: "לאור פרק הזמן היחסי שאינו מועט בנסיבות ולאור מהות ההליך, עד לדיון, שחרור מייצוג כמבוקש".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */