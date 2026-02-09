עו"ד ביקשו להשתחרר מייצוג מכבי עירוני אשדוד

בסוף השבוע הבא (19/02) יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בדבר פירוק עמותת מכבי עירוני אשדוד, נוכח חובותיה. המטרה של עו"ד אופיר רונן, המייצג את השחקנים והמאמנים שלא ראו כספם מהעמותה המנהלת את קבוצת הכדורגל מליגה א' דרום, היא להוביל לכך שהעמותה תחדול מלהתקיים וכי השחקנים והמאמנים יקבלו את המגיע להם מהביטוח הלאומי.

לעת עתה, עד לדיון הבא בנושא, עורכי הדין איציק אבישר וערן דגן, ממשרד אבישר ושות', ב"כ העמותה בתיק, העבירו לשופט יעקב פרסקי, כי מבקשים הם להשתחרר מייצוג. ל-ONE נודע כי העמותה לא שילמה לעורכי הדין שכ"ט ונתגלו חילוקי דעות מהותיים בדבר לאון המשך ניהול ההליך, מה שהביאם להעביר הבקשה כלשונה:

"בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, בהתאם לתקנה 172 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט 2018, להורות על שחרורם של הח"מ, מייצוגם את העמותה בהליך זה, מן הטעמים הפורטים להלן; בין העמותה לבין הח"מ, נתגלעו חילוקי דעות מהותיים באשר לאופן המשך ניהול ההליך, באופן שפוגע ביסוד יחסי האמון הנדרשים לצורך ייצוג משפטי מקצועי ותקין".

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

השופט פרסקי: “עד לדיון, שחרור מייצוג כמבוקש”

"זאת ועוד, חרף פניות חוזרות ונשנות מצד הח"מ, העמותה נמנעת מתשלום שכר טרחתם בגין הייצוג בהליך זה, ועד למועד הגשת בקשה זו, לא שולם לח"מ שכר טרחה כלל. הח"מ הודיעו לעמותה מבעוד מועד על כוונתו להגיש בקשה זו, פעלו ופועלים ככל הניתן על מנת למנוע פגיעה בעניייה, לרבות בדרך של הגשת בקשה בשלב מוקדם זה של ההליך, אשר אינו צפוי לגרום לשיבוש מהותי בניהולו או לפגוע בתקינותו".

השופט, יעקב פרסקי, ציין בהחלטתו: "לאור פרק הזמן היחסי שאינו מועט בנסיבות ולאור מהות ההליך, עד לדיון, שחרור מייצוג כמבוקש".