יום שני, 09.02.2026 שעה 10:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים א' מרכז
לוח תוצאות

זהבי הדור הבא: השוער המבטיח שחתם בהפועל

איתי זהבי, יליד 2012, מסומן בוולפסון כמי שיכול לעשות את הדרך במחלקת הנוער האדומה. הוא הבטיח עתידו ל-3 השנים הבאות, תחת ניהולו של גיא סולומון

|
אדם קידן, איתי זהבי ובר גווילי (פרטי)
השוער הבא שלה? איתי זהבי, יליד 2012, מסומן בוולפסון כמי שיכול לעשות את הדרך במחלקת הנוער בהפועל תל אביב. בסוף השבוע חתם על הסכם ראשון במועדון האדום, זאת באמצעות נציגיו אדם קידן ובר גווילי. זהבי, שנמצא במהלך השבוע באקדמיה של המצוינות בשפיים, הבטיח את עתידו לשלוש השנים הבאות תחת ניהולו של גיא סולומון, מאמן השוערים במחלקה.

מאחוריו 17 הופעות העונה בליגת ילדים א' מרכז, הליגה החזקה לשחקני שנתון 2012. שוערה של הפועל תל אביב ‘ערן הרינג’, המשמש גם כקפטן, העפיל עמה לשלב שמינית גמר גביע המדינה לילדים א', שם יפגשו את הפועל פתח תקווה לבנדה אברהם, ביום רביעי הקרוב (11/02) במגרש 'וולפסון 2' בתל אביב, זאת בשעה 15:00.

אל הפועל תל אביב הגיע בעונה החולפת, אז רשם 31 הופעות בכל המסגרות. בעונת המשחקים 2019/20 נרשם לראשונה כשחקן מן המניין תחת ההתאחדות לכדורגל, כשחבר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אז כשחקן טרום ילדים ג'. לאחר חמש עונות רצופות והנפת גביע המדינה לילדים ג' (עונת 2023/24), הוא חצה את הכביש לוולפסון, להפועל תל אביב.

