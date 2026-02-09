יום שני, 09.02.2026 שעה 10:22
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

"החלטתי להתפטר ולקחת אחריות על המצב"

שאול גולן עזב את תפקידו כמאמן הפועל אזור, למרות שהקבוצה מעל הקו האדום. מחליפו יהיה יוסי חכים. "הרגשתי שהכי נכון למועדון זה זעזוע מקצועי"

|
שאול גולן (יונתן גינזבורג)
שאול גולן (יונתן גינזבורג)

שאול גולן הניח המפתחות בשולחן משרדי הפועל אזור, על אף שנמצאת היא מעל הקו האדום וברקע העובדה כי מדובר בקבוצה השנייה בטיבה בליגה מבחינת כמות ספיגות אחרי המוליכה, מכבי קריית גת (הקבוצה ספגה רק 19 שערים, ב-19 משחקים). היה זה צעד אמיץ מצידו, הרי שבדרך כלל המועדון הוא זה שמודיע למאמן כי תמה דרכו בו.

במסגרת המחזור האחרון בליגה א' דרום, קבוצתו של גולן שאול הפסידה 1:0 למכבי קריית מלאכי, משער בודד של סהר ברמי (בעיטה חופשית) ובכך נחלה הקבוצה את הפסד הליגה השמיני שלה העונה, זאת לצד ארבעה ניצחונות ושבע תוצאות תיקו, במאזן שערים של 19:15 ו-19 נקודות. אזור, בשלושת משחקיה האחרונים הוציאה נקודה אחת בלבד.

שאול גולן מפנה את מקומו ליוסי חכים, שהחל את העונה בהפועל מרמורק, ממנה נפרד במהרה. בעונה החולפת הגיע שאול בכדי לעזור להפועל אזור לשרוד עונה וכך היה. העונה, ניסה בכלים הדלים שעמדו לרשותו, להוציא את המקסימום, אך התוצאות לא הביאו בשורה של ממש. על כן, מצא לנכון להודיע לראשי אזור כי מניח הוא המפתחות ואומר תודה ושלום.

שחקני הפועל אזור (יונתן גינזבורג)שחקני הפועל אזור (יונתן גינזבורג)

“רוצה להודות למועדון, הרגשתי שהכי נכון זה זעזוע מקצועי”

בשיחה עם ONE, סיפר גולן: "לפני הכל, ברצוני להודות להפועל אזור, שזה מעבר למועדון עבורי, ממש הרגשה של משפחתיות ושקט מקצועי לעבוד. עונה שעברה לקחתי את המועדון במצב לא פשוט ושאיש לא נתן סיכוי. עמדנו במטרה העיקרית, להישאר בליגה, לא היה פשוט, אבל עם עבודה קשה ואמונה עשינו את ההישארות ההרואית".

"השנה התחלנו מצוין, הרגשתי ממש טוב את הקבוצה ובתקופה האחרונה הדברים פחות התחברו. החלטתי להתפטר ולקחת אחריות על המצב למרות שהקבוצה מעל הקו האדום. לגבי האומץ, זה לא אומר שאני אמיץ. לפני הכל, אני אדם מאמין ופרנסה מלמעלה ויושר מקצועי חייב שיהיה לך והרגשתי שהכי נכון עבור הקבוצה זה זעזוע מקצועי".

"יש שחקנים טובים וגברים, גם במשחקים מצוינים שלנו, בתקופה האחרונה, לא ידענו לנצח. לגבי ההמשך, אחרי תקופה בהפועל אזור ננוח קצת, נלמד, משפחה ונמתין לאתגר הבא. לגבי התקדמות שלי הלאה, לדרגים גבוהים יותר, אני תמיד לומד, משתלם, ובטח שתמיד יש שאיפות להגיע הכי רחוק שניתן".

במסגרת המחזור ה-20 בליגה א' דרום, הפועל אזור תתמודד מול הפועל הרצליה, שגם היא נמצאת בחלקו התחתון של הטבלה. בדומה לאזור, גם הרצליה הפסידה במחזור ה-19 בליגה, כשהובסה 5:1 בידי מ.כ ירושלים ונמנית בין הקבוצות שספגו הכי הרבה שערים לעת עתה בליגה. להרצליה 20 נקודות, בעוד לאזור 19 נקודות. משחק קריטי להמשך הדרך בעבור שני המועדונים.

