שהר: אם קאנגווה בכושר טוב, הוא מעל הליגה

בית”ר ירושלים תתארח הערב (שני, 20:30) אצל הפועל ב”ש, אותה מכיר בן שהר היטב. החלוץ שיחק בעברו בקבוצה הדרומית והוא ניתח את משחק העונה המסקרן בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את המשחק הערב?

”האמת שקודם כל מעניין, טרנר, אירועים כאלו אלה אירועים שהשחקנים מחכים להם. הפועל ב”ש עדיפה, בית”ר ירושלים מגיעה אחרי כמה משחקים שהיא פחות טובה. היא נפלה קצת מנטלית, ברק יצחקי יהיה חייב להביא אגרסיביות כי ב”ש סופר אגרסיבית בטרנר.

“יהיה את השחקנים השוברי שוויון שיתנו את הטונים בשני הצדיים. בב”ש יש את דן ביטון וקאנגווה. ברגע שקינגס מגיע בכושר טוב הוא מעל הליגה. בית”ר חסרה את עומר אצילי שהוא סופר משמעותי, היא חסרה אותו בעיקר בווינריות. יש הרבה משחקים שהוא פחות טוב, אבל הוא עדיין יודע לבוא ולתת את הגול. יהיה לחץ של שתי הקבוצות, משחק של אחד על אחד בכל המגרש כשהם יילחצו גבוה. נראה פערים, נראה שטח ונראה משחק של גולים, אבל ב”ש עדיפה”.

בן שהר (רועי כפיר)

באיזה מערך בית”ר אמורה לשחק הערב אם אתה היית ברק יצחקי?

”אני חושב שברק הולך למערך שהוא כן נכון, הוא מנסה לעבות את הקישור. עדיין אני חושב שהקישור של ב”ש מאוד עוצמתי, אבל הוא חושב נכון ככה שאני רואה שחלק ניכר מהמשחק יהיה איזה קישור יהיה יותר חזק. כמובן שיש את הפועל ב”ש שהיא מאוד יצירתית בהתקפה, דן ביטון, זלאטנוביץ’ וגנאח. אין הרבה הבדל. אני חושב גם שאסור להספיד את מכבי ת”א במאבק האליפות”.

אם יהיה פה תיקו מכבי ת”א תרוויח מהסיפור הזה.

”חד משמעית. אנחנו רגילים לראות קבוצות דומיננטיות שלוקחות אליפות, השנה אתה לא רואה את זה”.

הפועל ת”א לא יכול להצטרף למאבק?

”היא יכולה להתקרב, אבל לא בקרוב”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

למה? כי היא בתהליך של בנייה?

”גם כי הם קצת מאחור, וגם כי חסרה להם הבגרות הזאת. ראית שבמשחקי חוץ הם לא ניצחו ועכשיו זה נפתח להם, השאלה אם זה מאוחר מדי”.

יש משהו אחר בהפועל ת”א, אתה לא מאמין שהם מסוגלים לעשות משהו כזה?

”קודם כל אני רואה שיש שם משהו אחר. הם פגעו בכל הזרים להם, גם עכשיו עם שאנדה סילבה. אני עדיין לא חושב שהם יכולים לגעת באליפות, גם בגלל הפער שנוצר וגם בגלל העניין עם משחקי החוץ”.

שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

רק אתה יודע פה מה זה טרנר מלא עם אוהדים, מה זה עושה לשחקן?

”אני חושב שטרנר, גם בשבילי, היה מאוד נחמד ופתח לי הרבה שערים. כשטרנר מלא וכשהוא עם האנרגיות של הקהל אז הוא סוג של מבצר. יהיו אנרגיות מטורפות, יהיה כמעט אצטדיון מלא של הפועל ב”ש. זה יכול להיות גם חיסרון כי יש לחץ, השאלה איך הם ייקחו את זה ואיך רן (קוז’וק) מכין אותם. מבחינת אנרגיות האוהדים יביאו וזה בטוח”.

תוצאה לסיום?

”1:2 להפועל ב”ש”.