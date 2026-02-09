יום שני, 09.02.2026 שעה 14:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

שהר: אם קאנגווה בכושר טוב, הוא מעל הליגה

חלוץ ב"ש לשעבר ניתח את משחק העונה ב"שיחת היום": "יצחקי יהיה חייב להביא אגרסיביות. אסור להספיד את מכבי ת"א במאבק האליפות. הפועל? לא בקרוב"

קינגס קאנגווה (חג'אג' רחאל)
קינגס קאנגווה (חג'אג' רחאל)

בית”ר ירושלים תתארח הערב (שני, 20:30) אצל הפועל ב”ש, אותה מכיר בן שהר היטב. החלוץ שיחק בעברו בקבוצה הדרומית והוא ניתח את משחק העונה המסקרן בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את המשחק הערב?
”האמת שקודם כל מעניין, טרנר, אירועים כאלו אלה אירועים שהשחקנים מחכים להם. הפועל ב”ש עדיפה, בית”ר ירושלים מגיעה אחרי כמה משחקים שהיא פחות טובה. היא נפלה קצת מנטלית, ברק יצחקי יהיה חייב להביא אגרסיביות כי ב”ש סופר אגרסיבית בטרנר.

“יהיה את השחקנים השוברי שוויון שיתנו את הטונים בשני הצדיים. בב”ש יש את דן ביטון וקאנגווה. ברגע שקינגס מגיע בכושר טוב הוא מעל הליגה. בית”ר חסרה את עומר אצילי שהוא סופר משמעותי, היא חסרה אותו בעיקר בווינריות. יש הרבה משחקים שהוא פחות טוב, אבל הוא עדיין יודע לבוא ולתת את הגול. יהיה לחץ של שתי הקבוצות, משחק של אחד על אחד בכל המגרש כשהם יילחצו גבוה. נראה פערים, נראה שטח ונראה משחק של גולים, אבל ב”ש עדיפה”.

בן שהר (רועי כפיר)בן שהר (רועי כפיר)

באיזה מערך בית”ר אמורה לשחק הערב אם אתה היית ברק יצחקי?
”אני חושב שברק הולך למערך שהוא כן נכון, הוא מנסה לעבות את הקישור. עדיין אני חושב שהקישור של ב”ש מאוד עוצמתי, אבל הוא חושב נכון ככה שאני רואה שחלק ניכר מהמשחק יהיה איזה קישור יהיה יותר חזק. כמובן שיש את הפועל ב”ש שהיא מאוד יצירתית בהתקפה, דן ביטון, זלאטנוביץ’ וגנאח. אין הרבה הבדל. אני חושב גם שאסור להספיד את מכבי ת”א במאבק האליפות”.

אם יהיה פה תיקו מכבי ת”א תרוויח מהסיפור הזה.
”חד משמעית. אנחנו רגילים לראות קבוצות דומיננטיות שלוקחות אליפות, השנה אתה לא רואה את זה”.

הפועל ת”א לא יכול להצטרף למאבק?
”היא יכולה להתקרב, אבל לא בקרוב”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)

למה? כי היא בתהליך של בנייה?
”גם כי הם קצת מאחור, וגם כי חסרה להם הבגרות הזאת. ראית שבמשחקי חוץ הם לא ניצחו ועכשיו זה נפתח להם, השאלה אם זה מאוחר מדי”.

יש משהו אחר בהפועל ת”א, אתה לא מאמין שהם מסוגלים לעשות משהו כזה?
”קודם כל אני רואה שיש שם משהו אחר. הם פגעו בכל הזרים להם, גם עכשיו עם שאנדה סילבה. אני עדיין לא חושב שהם יכולים לגעת באליפות, גם בגלל הפער שנוצר וגם בגלל העניין עם משחקי החוץ”.

שחקני הפועל תל אביב (חגשחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

רק אתה יודע פה מה זה טרנר מלא עם אוהדים, מה זה עושה לשחקן?
”אני חושב שטרנר, גם בשבילי, היה מאוד נחמד ופתח לי הרבה שערים. כשטרנר מלא וכשהוא עם האנרגיות של הקהל אז הוא סוג של מבצר. יהיו אנרגיות מטורפות, יהיה כמעט אצטדיון מלא של הפועל ב”ש. זה יכול להיות גם חיסרון כי יש לחץ, השאלה איך הם ייקחו את זה ואיך רן (קוז’וק) מכין אותם. מבחינת אנרגיות האוהדים יביאו וזה בטוח”.

תוצאה לסיום?
”1:2 להפועל ב”ש”.

טוען תגובות...
