דקה 39: מכבי פ"ת - מכבי יפו 0:0

לאחר שנפתח ביום שישי האחרון, המחזור ה-22 של הליגה הלאומית ננעל בשעה זו, כשמכבי פתח תקווה מארחת את מכבי יפו, בני יהודה משחקת נגד הפועל עכו והפועל רעננה ומ.ס כפר קאסם נפגשות גם כן.

מכבי פ”ת – מכבי יפו 0:0

המוליכה רוצה להמשיך את הרצף ללא הפסדים שלה, שעומד כרגע על שבעה משחקים, ובנוסף לנצל את איבוד הנקודות של מכבי הרצליה כדי להגדיל את הפער מהמקום השני ל-13 נקודות. מנגד, אחרי התבוסה למכבי תל אביב ברבע גמר הגביע, הבולגרים חוזרים לליגה שם הם נמצאים מתחת לקו האדום, כשרק ניצחון יעלה אותם מעליו.

בני יהודה – הפועל עכו 0:0

אחרי הניצחון הסנסציוני על בית”ר ירושלים וההעפלה לחצי גמר הגביע, שמצטרף לרצף של תשעה משחקים ללא הפסד עבור הקבוצה משכונת התקווה, היא שבה לליגה שם אחרי פתיחת עונה חלשה היא יכולה במקרה של ניצחון להגיע לפלייאוף העליון ומשם השמים הם הגבול עבור הכתומים. מנגד, האורחת הובסה במחזור האחרון בביתה 5:1 למכבי פ”ת וגם כן צריכה ניצחון כדי להגיע למקום המוביל לשמינייה הראשונה.

הפועל רעננה – מ.ס כפר קאסם 0:0

התמודדות בין שתי המודחות של מכבי חיפה בגביע. החבורה של טאלב טוואטחה מגיעה אחרי הפסד לירוקים, שהצטרף לארבעה הפסדים מששת המשחקים האחרונים, וכדי לשמור על המקום בפלייאוף העליון היא חייבת להוציא נקודות מאצטדיון רמת גן. מנגד, המארחת כבר שכחה מההדחה לחבורה של ברק בכר בסיבוב ח’, כשלאחריה הגיעו שני הפסדים ותיקו בליגה.