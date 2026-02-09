"לקבל את בית"ר כחיה פצועה זה הכי קשה שיש"

דריכות שיא בהפועל באר שבע לקראת המשחק הגדול מול בית"ר ירושלים הערב (שני). בבירת הנגב רואים במשחק הערב כמפתח לקראת הכניסה לפלייאוף העליון ובכל מקרה יודעים שכל תוצאה לא תקבע את גורל האליפות.

מאמן הקבוצה לרן קוז'וק שומר את הקלפים קרוב לחזה והוא מחזיק בכמה התלבטויות. ההתלבטות הראשונה היא בגזרת השוער, השנייה בגזרת הבלם לצד אור בלוריאן והקשר בכנף שמאל. אתמול קוז'וק לא תרגל הרכב, אבל נראה שניב אליאסי ימשיך לקבל את הקרדיט, לגבי דיופ או ויטור, אחמד או גאנח, תתקבל החלטה בשעות הקרובות.

כך או כך, המאמן יעלה עם שלישיית הקישור הבטוחה, הכוללת את אליאל פרץ, לוקאס ונטורה, וקינגס קנגווה, כאשר המגנים גיא מזרחי והלדר לופס ימשיכו בהרכב, כמו כן בהתקפה דן ביטון ואיגור זלאטנוביץ'.

קינגס קאנגווה בועט (חגי מיכאלי)

"לקבל את בית"ר ירושלים כחיה פצועה זה הדבר הכי קשה", אמרו בבאר שבע, "אנחנו מודעים להכל, אבל עם כל הכבוד בית"ר קבוצה חזקה מאוד. הכי חשוב שנבוא בגישה נכונה כי זה המפתח להכל".

מוחמד אבו רומי, סיכם אתמול את תנאיו באופן סופי בבאר שבע. ויערוך היום בדיקות רפואיות לקראת חתימה רשמית. באר שבע תשלם 1.7 מיליון ש"ח ותשאיר לקריית שמונה אחוזים ממכירה עתידית. ג'בון איסט, שערך אתמול אימון בכורה בקבוצה לא יכלל בסגל.