ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"לקבל את בית"ר כחיה פצועה זה הכי קשה שיש"

בהפועל באר שבע דרוכים לקראת המשחק הערב נגד הקבוצה מהבירה: "המפתח הוא בגישה שלנו". איסט לא יהיה בסגל, אבו רומי יערוך עוד היום בדיקות רפואיות

|
רן קוז'וק (עמרי שטיין)
רן קוז'וק (עמרי שטיין)

דריכות שיא בהפועל באר שבע לקראת המשחק הגדול מול בית"ר ירושלים הערב (שני). בבירת הנגב רואים במשחק הערב כמפתח לקראת הכניסה לפלייאוף העליון ובכל מקרה יודעים שכל תוצאה לא תקבע את גורל האליפות. 

מאמן הקבוצה לרן קוז'וק שומר את הקלפים קרוב לחזה והוא מחזיק בכמה התלבטויות. ההתלבטות הראשונה היא בגזרת השוער, השנייה בגזרת הבלם לצד אור בלוריאן והקשר בכנף שמאל. אתמול קוז'וק לא תרגל הרכב, אבל נראה שניב אליאסי ימשיך לקבל את הקרדיט, לגבי דיופ או ויטור, אחמד או גאנח, תתקבל החלטה בשעות הקרובות.

כך או כך, המאמן יעלה עם שלישיית הקישור הבטוחה, הכוללת את אליאל פרץ, לוקאס ונטורה, וקינגס קנגווה, כאשר המגנים גיא מזרחי והלדר לופס ימשיכו בהרכב, כמו כן בהתקפה דן ביטון ואיגור זלאטנוביץ'.

קינגס קאנגווה בועט (חגי מיכאלי)קינגס קאנגווה בועט (חגי מיכאלי)

"לקבל את בית"ר ירושלים כחיה פצועה זה הדבר הכי קשה", אמרו בבאר שבע, "אנחנו מודעים להכל, אבל עם כל הכבוד בית"ר קבוצה חזקה מאוד. הכי חשוב שנבוא בגישה נכונה כי זה המפתח להכל".

מוחמד אבו רומי, סיכם אתמול את תנאיו באופן סופי בבאר שבע. ויערוך היום בדיקות רפואיות לקראת חתימה רשמית. באר שבע תשלם 1.7 מיליון ש"ח ותשאיר לקריית שמונה אחוזים ממכירה עתידית. ג'בון איסט, שערך אתמול אימון בכורה בקבוצה לא יכלל בסגל.

