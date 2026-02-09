רבע 1, 02:45: מכבי רעננה - מכבי ת"א 24:17

המחזור ה-16 בליגת ווינר סל ננעל בשעה זו, במפגש בין מכבי רעננה למכבי תל אביב. בסיבוב הקודם ניצחו הצהובים בזכות רבע אחרון דומיננטי וערב קליעה מצוין של תמיר בלאט, וכעת שתי הקבוצות נפגשות שוב כשהן במומנטומים הפוכים לחלוטין.

מכבי רעננה, שנמצאת בתחתית הטבלה עם שני ניצחונות בלבד, מגיעה לאחר 2 הפסדים לקבוצות צמרת. העולה החדשה מתקשה לייצר יציבות התקפית וסובלת מנחיתות משמעותית במאבקי הריבאונד, שם היא מדורגת במקום ה-11 בליגה. כדי להפתיע את חניכיו של עודד קטש, שחקניו של שי סגלוביץ' יהיו חייבים לשלוט מתחת לסלים ולמנוע מהאורחת נקודות קלות מהזדמנות שנייה.

מכבי תל אביב מגיעה בשיא הכושר אחרי שבוע מושלם שכלל שני ניצחונות יורוליג דרמטיים והעפלה לחצי גמר הגביע. הצהובים, שמחזיקים בהתקפה הטובה בליגה וברצף של תשעה ניצחונות מקומיים, זקוקים לניצחון הערב כדי להעפיל למקום הראשון בטבלה. המאמן עודד קטש יקווה לראות שיפור בהגנה, שספגה כמות גבוהה של נקודות במחזורים האחרונים, רגע לפני הדרבי והקלאסיקו מול ירושלים.

באופן מפתיע, ההיסטוריה מחייכת לרעננה, שמחזיקה במאזן ביתי חיובי של 3:4 מול הצהובים בעונה הסדירה. בניצחון האחרון שאירחה, אי שם במרץ 2002, הכריעה רעננה את המשחק בתוצאה 86:87 בזכות הופעה נהדרת של גיא קנטור, בורקו ראדוביץ' וג'סי סולטרס. מנגד, חלפו למעלה משני עשורים מאז ניצחון החוץ האחרון של מכבי תל אביב על רעננה, שהושג בנובמבר 2001 בהובלתם של אנתוני פארקר ונייט האפמן.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי רעננה: יותם חנוכי, לנארד פרימן, טייריס רדפורד, חואקין שוכמן וג’ו רגלנד.

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ף דאוטין ג’וניור, וויל ריימן, רומן סורקין, ג’ימי קלארק וג’יילן הורד.

10:00-05:00: המארחת פתחה טוב ונותנת למכבי לרדוף אחריה, כששלשה של שוכמן קבעה 5:7. קלארק מיד איזן, שתי הקבוצות המשיכו לקלוע בשני הצדדים, עד ששלשה של סורקין ונקודות של קלארק נתנו לצהובים יתרון 5. רגלנד הוריד, אך שלשה של קלארק שמה את מכבי על 11:17.

05:00-00:00: רדפורד צימק בשלשה, הורד הגיב עם אחת משלו, ורגלנד סיים גם מהלך של שלוש נקודות וצימק את ההפרש ל-3.