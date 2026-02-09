בלומפילד יהיה מלא, התחרות על הסגל חזרה

מכבי תל אביב תארח הערב (שני, 20:00) את מכבי בני ריינה באצטדיון בלומפילד ותקווה להמשיך את המומנטום החיובי שהיא החלה גם מול נועלת טבלת ליגת העל. האלופה רוצה לחבר ניצחון שלישי ברציפות תחת המאמן החדש, רוני דיילה, והיא צפויה לתמיכה רחבה במגרש כאשר מרבית חבילות הכרטיסים שהוציאו הצהובים למכירה כבר אזלו, מה שעל הנייר אמור להבטיח בלומפילד מלא.

את הבאז החיובי סביב דיילה והקהל הצהוב היה אפשר להרגיש מול 6,000 אוהדים באצטדיון בנתניה בבכורה שלו ולאחר מכן מול 11,000 ברבע גמר הגביע מול מכבי יפו, ואלו היו שני משחקי חוץ מבחינת הצהובים. כעת כאשר קהל המנויים יכול להגיע למשחק בתוספת מכירת החבילות הנפרדות למי שאינו מנוי, במכבי ת"א יש התרגשות לקראת הערב ומקווים כי עם התמיכה מהיציעים הקבוצה תשכיל לרשום ניצחון נוסף שישלח אותה במומנטום טוב לשבוע ההכנות לקראת בית"ר ירושלים בטדי.

אחרי תקופה ארוכה מאוד של שלל פציעות והיעדרויות, הערב תחסר מכבי ת"א את הייטור בשל צבירת כרטיסים צהובים וגם את מוחמד עלי קמארה, שרק חוזר מהפציעה שספג בדרבי, אולם, לראשונה מזה זמן רב אפשר לראות באימוני הצהובים את מרבית השחקנים על הדשא ולא בחדר הטיפולים או בחדר הכושר - מה שמעיד על כך שהתחרות הגדולה על המקום בסגל חזרה.

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

דוידה כשיר, ההערכה: דיילה ימשיך עם מרבית ה-11 מק”ש

מי שמוביל את חזרת התחרות הזו הוא כריסטיאן בליץ', כאשר הציפייה היא שקמארה יהיה כשיר למחזור הבא בטדי. הקשר הסרבי ישחק מעתה עם מסכה ונכלל בסגל של דיילה, כאשר גם איסוף סיסוקו שנח במשחק האחרון ואחד לפני כן החמיץ בעקבות כרטיסים צהובים, יכול לשוב לסגל של המאמן הנורבגי.

אושר דוידה כשיר למשחק הערב ומעתה יזכה לתחרות רצינית בעמדה שלו אחרי ההופעה המרשימה של אמיר סהיטי במשחק הגביע מול יפו, שם כבש צמד. רז שלמה צפוי לפתוח לצידו של טייריס אסאנטה, כאשר ההערכה היא שדיילה ימשיך עם מרבית ההרכב שפתח מול ק"ש מעבר לשינוי הכפוי בהגנה. הפעם, גם יחכה לו כוח משמעותי על הספסל.