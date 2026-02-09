הסקורר הבלתי צפוי של יובנטוס: מקני לוהט

ווסטון מקני שוב כבש אתמול (ראשון). יובנטוס נקלעה לפיגור 2:0 ביתי מול לאציו והקשר האמריקאי החזיר אותה למסלול הנכון כאשר נותר ללא שמירה ברחבה ונגח את השער המצמק. בסופו של דבר, השיגה הגברת הזקנה תיקו 2:2 דרמטי וליקטה נקודה יקרה בקרבות הצמרת, ומקני יכול להיות גאה בהופעה נהדרת נוספת ובשער חמישי בשנת 2026.

במחזור הקודם, הוא זהר כאשר יובה הביסה 1:4 את פארמה והרשית בחצי מספרת. שבועיים קודם לכן, הוא מצא את הרשת בראשו נגד קרמונזה, ובפועל זה היה אמור להיות צמד, אבל ביצוע מלוטש נוסף שלו נרשם כשער עצמי בגלל שבלם היריבה הגיע לכדור על הקו ודחק אותו פנימה. ועוד קודם לכן, הבקיע מקני גם את שער השיוויון נגד לצ'ה. תוסיפו לכך את הכיבוש המבריק מול בנפיקה בליגת האלופות, בערב בו הוא איים ללא הפסקה. ואם זה לא מספיק, בזירה האירופית הבקיע מקני בשלהי 2025 גם בניצחונות על בודו גלימט ופאפוס.

בסך הכל, יש לו שבעה שערים בעונה הנוכחית, ומדובר בשיא עונתי אישי כשאנחנו רק בתחילת פברואר. כולם הובקעו תוך חודשיים וחצי, ויש לכך סיבה. מקני פורח מאז מונה לוצ'אנו ספאלטי למאמן במקומו של איגור טודור שראה בו שחקן הרבה פחות משמעותי. הבוס החדש מעריך אותו מאוד, במיוחד כי מקני הוא שחקן רב גוני ללא עמדה ספציפית. "הוא פשוט שחקן נהדר. הוא מסוגל למלא תפקידים רבים מאוד, ובזכותו אנחנו יכולים לשנות את המערך תוך כדי תנועה. יש לו כישורים לעשות את העבודה בכל מקום על הצד הטוב ביותר", קובע ספאלטי.

בדקה ה-96: יובה מחלצת 2:2 דרמטי מלאציו

ואכן, לאורך הקריירה הופיע מקני כמעט בכל פינה במגרש. באופן עקרוני, ניתן להגדיר אותו כקשר רחבה לרחבה, אבל הוא הרבה מעבר לכך. הוא יכול להיות קשר אחורי קלאסי, יכול באגף ימין, ואין לו בעיה גם באגף שמאל. הוא היה מגן ימני ומגן שמאלי. לפעמים הוא אפילו תופקד כבלם. הוא מרגיש כמו דג במים בעמדת הפליימייקר, גם אם השליטה הטכנית שלו בכדור רחוקה משלמות. הוא פשוט מוצא את השטחים הפנויים בעצמו, ויודע לעשות את זה גם עבור חבריו. ספאלטי אוהב מאוד לתת לו חופש פעולה מוחלט בחלק הקדמי ונהנה מהכיבושים שלו כי מבחינתו מקני הוא גם חלוץ מרכזי מדופלם.

"ווס יכול להיות חלוץ אדיר, ואני בכלל לא צוחק. הוא תמיד יודע איפה הכדור נמצא, יש לו עוצמה פיזית, ויש לו ניתור מעולה", התפייט לאחרונה המאמן. מבחינתו, מקני הוא קשר וסקורר בו זמנית. למעשה, מאז הגעתו לטורינו, אין בכל איטליה קשר שהבקיע יותר ממקני. וכך, באיחור גדול מאוד, זוכה האמריקאי להערכה גדולה הרבה יותר.

חוזהו מסתיים בתום העונה, והאוהדים היו שמחים כעת אם תימצא הדרך להאריך אותו כדי להשאירו לתקופה ארוכה. בגיל 27, נמצא מקני בכושר הטוב בחייו, וייתכן שזו רק ההתחלה. הוא מסוגל להשתפר אפילו יותר עם המנטור הנוכחי. "אף פעם לא היה לי מאמן מדהים כמו ספאלטי", הוא אומר, וקל להבין מדוע הוא מאושר עד הגג.

ווסטון מקני כובש (רויטרס)

הרי במשך תקופה ארוכה מדי הוא סבל מתדמית של שחקן מוגבל יחסית שלא באמת מתאים למעדון צמרת בארץ המגף. פרשנים ואוהדים לא ממש הבינו מדוע החתימה הגברת הזקנה אמריקאי אלמוני למדי משאלקה ב-2020, תחילה בהשאלה עם התחייבות לרכישה. מקני גילה מחויבות אינסופית וסתם כל כל החורים שביקשו ממנו, אבל הגישה בסיסית הייתה כי יש להחליפו בשחקן איכותי יותר, ובכל עונה מחדש התחיל מקני עם סימן שאלה ענק שריחף מעל ראשו.

בינואר 2023 סברה יובנטוס שהיא הצליחה להיפטר ממקני. הוא הושאל ללידס יונייטד עם אופציית רכישה, ובאנגליה המתין לו המאמן האמריקאי ג'סי מארש שהתכוון להעניק לו את הבמה המרכזית. הקשר העיד בדיעבד כי קיווה להצליח בפרמייר ליג, למשוך תשומת לב של מועדוני פאר ולחתום באחד מהם באופן קבוע כדי להמשיך לשחק בליגת האלופות. התוכנית הזו השתבשה לחלוטין כי מארש פוטר שבוע בלבד אחרי הגעתו. עד תום העונה האומללה, היו למקני שלושה מאמנים שונים נוספים, בעוד לידס ירדה לליגת המשנה. בנסיבות שנוצרו, ממש לא היתה לה כוונה לממש את האופציה, וגם החלום לעבור לליברפול או מנצ'סטר יונייטד ממש לא היה רלוונטי עבור מקני.

אז הוא חזר ליובנטוס כדי לגלות שאיש לא המתין לו שם. באופן ביזארי ופוגעני, המועדון הספיק להעביר את התא שלו בחדר ההלבשה למישהו אחר, ואפילו מקום בחניה כבר לא היה לו. האמריקאי נדהם מהיחס המחפיר, אך זה לא גרם לו לרצות לעזוב. בדיוק להיפך - זה הגביר עוד יותר את המוטיבציה שלו להוכיח את עצמו. הוא נסע למחנה האימונים, סיפק הצגות נהדרות מול מילאן וריאל מדריד, וגרם למאמן מסימיליאנו אלגרי לסמוך עליו מחדש.

"אני מרגיש חזק יותר עם הגב אל הקיר. אני רגיל שלא סופרים אותי. זה מה שגרם לי להתפתח. אני לא אוהב דרמה. אני פשוט נותן את המקסימום, מראה את מוסר העבודה שלי, מתרכז במשימות. אני חושב שיש לי עור עבה", הוא סיפר. היו שאמרו שהוא מסמל את הבינוניות של יובנטוס, אבל הוא לא התייחס לכך. הוא הפך לבאנקר אצל אלגרי, ואז גם אצל טיאגו מוטה שהעביר אותו מעמדה לעמדה. לא ניתן להגדיר אותו כשחקן מבריק, אבל הוא יודע להיות במקום הנכון בזמן הנכון, קורא את המשחק היטב ומביא המון רוח לחימה. ועכשיו, בזכות ספאלטי, הוא גם השתדרג לסקורר מדופלם.

ווסטון מקני ולוצ'אנו ספאלטי (IMAGO)

בקצב הנוכחי, עשוי מקני לעבור את כריסטיאן פוליסיק כאמריקאי הפורה ביותר באיטליה העונה. לכוכב מילאן, שהוא גם קפטן נבחרת ארצות הברית, יש הרבה יותר כישרון טבעי, אבל מקני יציב יותר, מרוכז יותר, מחויב יותר, וגם לו יש רגעים של קסם. הוא מצא את המאמן הנכון ונכנס לכושר האופטימלי בדיוק לקראת המונדיאל הביתי בקיץ, והמאמן הלאומי מאוריסיו פוצ'טינו יצטרך למצוא עבורו את המשבצת המתאימה ביותר במערך.

האם יעניק לו הארגנטיני חופש פעולה בחלק הקדמי כמו ביובנטוס? בנבחרת לא כבש מקני מאז 2023, ומיעט מאוד לשחק באופן כללי במשחקי הידידות ב-2025 כי פוצ'טינו טען כי יכולותיו ידועות וכדאי לו להתרכז בקריירה באיטליה. המיקוד הזה נושא פירות, ואם יצטיין מקני בגביע העולם יהיה ראוי גם ספאלטי לזר פרחים ענק מהאמריקאים.