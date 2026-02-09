הרכבים וציונים



הלדר לופס וטימוטי מוזי במאבק על הכדור (רדאד ג'בארה)

משחק עונה לוהט מתקיים לו בשעה זו באצטדיון טרנר שבבירת הנגב, כשהפועל ב”ש המקומית מארחת את בית”ר ירושלים במסגרת המחזור ה-22 של ליגת העל. המשמעויות להתמודדות ברורות: ניצחון אדום יגדיל את הפער בפסגה לכ-4 נקודות, בעוד ששלוש נקודות ירושלמיות יחזירו את האורחת למקום הראשון.

החבורה של רן קוז’וק מגיעה למשחק במומנטום לא רע בכלל, כשהיא הצליחה לשים מאחוריה את התקופה הרעה שגרמה לה לאבד את הפסגה, לאחר שרשמה שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות והעפילה לחצי גמר גביע המדינה. הופעל ב”ש יודעת שתוצאה חיובית היום היא בגדר חובה, שכן הפסד, מלבד העובדה שיוריד אותה למקום השני, עלול להשכיח את התקופה והיכולת הטובה שהיא מפגינה לאחרונה.

מהצד השני, הקבוצה מהבירה מגיעה עם חתיכת קוף על הגב, כשהיא לא השכילה לנצח את יריבתה בטרנר כבר 7 שנים, מאז 2019. אם לא דיי בזאת, יצחקי וחניכיו נמצאים בסוג של משבר, כשלאחר שתי תוצאות התיקו בליגה שגרמו להם לאבד את הפסגה, הם גם רשמו הפסד 2:1 מפתיע בגביע לבני יהודה מהליגה הלאומית והודחו מהמפעל כבר בשלב רבע הגמר. הירושלמים יודעים שאסור להם לתת לב”ש לברוח להם במרוץ האליפות.

המאזן בין שתי הקבוצות נוטה בצורה חד משמעית להפועל באר שבע, שרושמת 11 ניצחונות ב-15 המשחקים האחרונים ביניהם, כשארבעה נגמרו בתיקו ובית”ר לא ניצחה באף אחד מהם. במפגש הקודם העונה, שהתקיים בחודש נובמבר, החניכים של קוז’וק יצאו עם ידם על העליונה לאחר 0:1 בטדי, כשדן ביטון הכריע עם שער בדקה ה-47.