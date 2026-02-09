יום שני, 09.02.2026 שעה 21:08
יום שני, 09/02/2026, 20:30אצטדיון טרנרליגת העל Winner - מחזור 22
בית"ר ירושלים
דקה 39
1 0
שופטת: ספיר ברמן
שער איגור זלאטנוביץ' (38)
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 09/02/2026 20:30
הלדר לופס וטימוטי מוזי במאבק על הכדור
הלדר לופס וטימוטי מוזי במאבק על הכדור (רדאד ג'בארה)

משחק עונה לוהט מתקיים לו בשעה זו באצטדיון טרנר שבבירת הנגב, כשהפועל ב”ש המקומית מארחת את בית”ר ירושלים במסגרת המחזור ה-22 של ליגת העל. המשמעויות להתמודדות ברורות: ניצחון אדום יגדיל את הפער בפסגה לכ-4 נקודות, בעוד ששלוש נקודות ירושלמיות יחזירו את האורחת למקום הראשון.

החבורה של רן קוז’וק מגיעה למשחק במומנטום לא רע בכלל, כשהיא הצליחה לשים מאחוריה את התקופה הרעה שגרמה לה לאבד את הפסגה, לאחר שרשמה שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות והעפילה לחצי גמר גביע המדינה. הופעל ב”ש יודעת שתוצאה חיובית היום היא בגדר חובה, שכן הפסד, מלבד העובדה שיוריד אותה למקום השני, עלול להשכיח את התקופה והיכולת הטובה שהיא מפגינה לאחרונה.

מהצד השני, הקבוצה מהבירה מגיעה עם חתיכת קוף על הגב, כשהיא לא השכילה לנצח את יריבתה בטרנר כבר 7 שנים, מאז 2019. אם לא דיי בזאת, יצחקי וחניכיו נמצאים בסוג של משבר, כשלאחר שתי תוצאות התיקו בליגה שגרמו להם לאבד את הפסגה, הם גם רשמו הפסד 2:1 מפתיע בגביע לבני יהודה מהליגה הלאומית והודחו מהמפעל כבר בשלב רבע הגמר. הירושלמים יודעים שאסור להם לתת לב”ש לברוח להם במרוץ האליפות.

המאזן בין שתי הקבוצות נוטה בצורה חד משמעית להפועל באר שבע, שרושמת 11 ניצחונות ב-15 המשחקים האחרונים ביניהם, כשארבעה נגמרו בתיקו ובית”ר לא ניצחה באף אחד מהם. במפגש הקודם העונה, שהתקיים בחודש נובמבר, החניכים של קוז’וק יצאו עם ידם על העליונה לאחר 0:1 בטדי, כשדן ביטון הכריע עם שער בדקה ה-47.

מחצית ראשונה
  • '31
  • החמצה
  • מיד אחרי שקלט את הניסיון של כנעאן, עוזר שלח כדור ארוך שנחת אצל ירדן שועה, שניסה למסור אבל לא הצליח, ובהזדמנות החוזרת שלח בעיטה מעל השער של אליאסי
  • '30
  • החמצה
  • מוחמד כנעאן ניסה את מזלו לראשונה במשחק כשבעט מרחוק, אבל הכדור התגלגל לידיו של עוזר
  • '28
  • החמצה
  • התקפה מתפרצת מהירה של עדי יונה הסתיימה ברגליו של טימוטי מוזי, שניסה לכבוש בנגיעה אבל ברגע האחרון הלדר לופס סגר אותו ושלח את הכדור ליד הקורה של אליאסי כדי לתת קרן לבית"ר
  • '20
  • החמצה
  • הצלה ענקית של עוזר! כדור חופשי נחת על ראשו של איגור זלאטנוביץ', שמקרוב ניסה להכניע את השוער הצעיר, אבל האיש בין הקורות של הירושלמים הגיב בצורה מופלאה ונעזר מעט במזל, כשהדף לרגלי הלדר לופס שמקרוב שלח את הכדור מעל המסגרת
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • ירדן כהן הכשיל את גיא מזרחי וספג גם הוא כרטיס צהוב, כשהוא יחמיץ את מכבי תל אביב במחזור הבא
  • '16
  • החמצה
  • אחרי קצת יותר מרבע שעה, גם המארחת הגיעה למצב ראשון במשחק, כשקינגס קאנגווה הצליח לפרוץ דרך לא פחות מארבעה שחקני בית"ר, ולבסוף מסר לדן ביטון שבעט אל השער, אבל פגש לראשונה את יהונתן עוזר בין הקורות, שהדף לקרן
בוריס אינו. צהוב מוקדם
  • '4
  • כרטיס צהוב
  • בוריס אינו הכשיל את לוקאס ונטורה וספג כרטיס צהוב ראשון ומוקדם להתמודדות
  • '3
  • החמצה
  • כבר בדקה השלישית, בית"ר ירושלים עם הזדמנות ראשונה! כדור חופשי יפהפה של בוריס אינו עבר מעל כל הגנת הפועל באר שבע ונחת אצל לוקה גדראני, שלא פגש טוב את הכדור ושלח אותו מעל השער של ניב אליאסי
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן הוציאה את משחק העונה לדרך! הפועל באר שבע הראשונה מארחת את בית"ר ירושלים השנייה. הדרומיים ישמרו על הבית או שהחבורה בצהוב-שחור תעקוף אותם בדרך לפסגה?
אוהדי בית"ר ירושלים שהצליחו להסתנן לאצטדיון טרנר
התפאורה של הפועל באר שבע
יהונתן עוזר. מבחן גדול לפניו
קינגס קאנגווה בחימום
שחקני בית"ר ירושלים בהכנות אחרונות למשחק העונה
שחקני הפועל באר שבע בחימום
RSS   Facebook   הדפס   הוסף תגובה 



