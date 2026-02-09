הרכבים וציונים



עידו שחר (חגי מיכאלי) עידו שחר (חגי מיכאלי)

המחזור ה-22 של ליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מארחת את מכבי בני ריינה. החבורה של רוני דיילה רוצה להמשיך לנצח ולכבוש, כשמאז הגעת המאמן הנורווגי היא עומדת על 9 שערים בשני משחקים, מנגד הקבוצה מהמגזר נמצאת במרחק 9 נקודות מחוף מבטחים ותשמח להתחיל במסע הישארות פנומנלי דווקא בבלומפילד.

הצהובים מסתכלים על הצמרת הגבוהה, כשהמרחק בינם לבין הפועל באר שבע המוליכה הוא 9 נקודות, וכידוע יש עוד 3 משחקים בין הקבוצות, ככה שאין להם יותר מקום לאיבודי נקודות אם הם עוד מאמינים שקיים סיכוי לאליפות ורוצים שההכרעה תהיה תלויה בהם. בנוסף, זהו המשחק הביתי הראשון של דיילה כמאמן מכבי והוא ירצה לפתוח את דרכו עם הקהל הצהוב ברגל ימין.

מן העבר השני, החבורה של אדהם הדיה מגיעה למשחק אחרי צמד הפסדים להפועל ב”ש, אחד בליגה ואחד בגביע, שהגיעו דווקא אחרי ניצחון 0:1 חשוב על הפועל חיפה בסמי עופר. האורחת גם כן מסתכלת למעלה, כשהיא רואה את הקבוצה מהכרמל יחד עם הפועל ירושלים ועירוני קריית שמונה במרחק 9 נקודות ממנה, כשיש עוד חמישה משחקים עד הפלייאוף, חלום ההישארות בליגה עדיין קיים.

במשחק בין הקבוצות בסיבוב הראשון מכבי ת”א יצאה עם ידה על העליונה, כשניצחה 0:2 מצמד פנדלים של עידו שחר ואלעד מדמון. בעונה שעברה ריינה הייתה הכבשה השחורה של הצהובים, כשמתוך 3 מפגשים פעמיים יצאה עם הניצחון, כולל הדחה משמינית גמר הגביע עם שער של אזקיאל גנטי בתוספת הזמן.