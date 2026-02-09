יום שני, 09.02.2026 שעה 21:09
מכבי בני ריינה
דקה 50
1 0
שופט: יגאל פריד
פנדל סייד אבו פרחי (21)
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 
עידו שחר (חגי מיכאלי)
עידו שחר (חגי מיכאלי)

המחזור ה-22 של ליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מארחת את מכבי בני ריינה. החבורה של רוני דיילה רוצה להמשיך לנצח ולכבוש, כשמאז הגעת המאמן הנורווגי היא עומדת על 9 שערים בשני משחקים, מנגד הקבוצה מהמגזר נמצאת במרחק 9 נקודות מחוף מבטחים ותשמח להתחיל במסע הישארות פנומנלי דווקא בבלומפילד.

הצהובים מסתכלים על הצמרת הגבוהה, כשהמרחק בינם לבין הפועל באר שבע המוליכה הוא 9 נקודות, וכידוע יש עוד 3 משחקים בין הקבוצות, ככה שאין להם יותר מקום לאיבודי נקודות אם הם עוד מאמינים שקיים סיכוי לאליפות ורוצים שההכרעה תהיה תלויה בהם. בנוסף, זהו המשחק הביתי הראשון של דיילה כמאמן מכבי והוא ירצה לפתוח את דרכו עם הקהל הצהוב ברגל ימין.

מן העבר השני, החבורה של אדהם הדיה מגיעה למשחק אחרי צמד הפסדים להפועל ב”ש, אחד בליגה ואחד בגביע, שהגיעו דווקא אחרי ניצחון 0:1 חשוב על הפועל חיפה בסמי עופר. האורחת גם כן מסתכלת למעלה, כשהיא רואה את הקבוצה מהכרמל יחד עם הפועל ירושלים ועירוני קריית שמונה במרחק 9 נקודות ממנה, כשיש עוד חמישה משחקים עד הפלייאוף, חלום ההישארות בליגה עדיין קיים.

במשחק בין הקבוצות בסיבוב הראשון מכבי ת”א יצאה עם ידה על העליונה, כשניצחה 0:2 מצמד פנדלים של עידו שחר ואלעד מדמון. בעונה שעברה ריינה הייתה הכבשה השחורה של הצהובים, כשמתוך 3 מפגשים פעמיים יצאה עם הניצחון, כולל הדחה משמינית גמר הגביע עם שער של אזקיאל גנטי בתוספת הזמן.

מחצית ראשונה
איתמר נוי (חגי מיכאלי)איתמר נוי (חגי מיכאלי)
  • '45
  • החמצה
  • הליו וארלה ניסה לסובב כדור מעניין, אך פספס את המסגרת
  • '41
  • החמצה
  • התקפה טובה של הצהובים הסתיימה אצל אבו פרחי שבעט מחוץ לרחבה, גליקליך ירד טוב וקלט
עידו שחר נוגח (חגי מיכאלי)עידו שחר נוגח (חגי מיכאלי)
  • '37
  • החמצה
  • זה טורבו ניסה את מזלו מרחוק, אך הכדור שלו עלה גבוה מעל המסגרת
  • '29
  • החלטת שופט
  • סהיטי כבש שער נהדר אחרי בעיטה חדה לרשת, אך השער נפסל בעקבות נבדל של וארלה בתחילת המהלך
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
סייד אבו פרחי מאושר (חגי מיכאלי)סייד אבו פרחי מאושר (חגי מיכאלי)
  • '21
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: סייד אבו פרחי שלח פנדל חד ומדויק לפינה השמאלית ולרשת
סייד אבו פרחי כובש (חגי מיכאלי)סייד אבו פרחי כובש (חגי מיכאלי)
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • ליאור גליקליך ספג כרטיס צהוב
יגאל פריד וליאור גליקליך (חגי מיכאלי)יגאל פריד וליאור גליקליך (חגי מיכאלי)
יגאל פריד מצביע על הנקודה הלבנה (חגי מיכאלי)יגאל פריד מצביע על הנקודה הלבנה (חגי מיכאלי)
דור פרץ על הדשא (חגי מיכאלי)דור פרץ על הדשא (חגי מיכאלי)
  • '18
  • החלטת שופט
  • כדור קרן שהוגבה לרחבה יצר מאבק אוויר בין דור פרץ לבין גליקליך. לאחר בדיקה, צוות הוואר זיהה עבירה גסה של גליקליך על פרץ וקרא לו למסך. אחרי צפייה פריד הורה על הנקודה הלבנה
דור פרץ מחטיא מול ליאור גליקליך (חגי מיכאלי)דור פרץ מחטיא מול ליאור גליקליך (חגי מיכאלי)
  • '16
  • החמצה
  • התקפה גדולה של הצהובים הסתיימה אצל פרץ באגף, האחרון דהר כל הדרך לשאר, אך הסתבך עם הרגליים וגליקליך הדף לקרן
סייד אבו פרחי מחמיץ (חגי מיכאלי)סייד אבו פרחי מחמיץ (חגי מיכאלי)
  • '12
  • החמצה
  • נועם בן הרוש הגביה כדור אדיר לרחבה, אבו פרחי נשאר לבד לגמרי ומחימשה מטרים נגח החוצה
  • '7
  • החמצה
  • גליקליך הדף כדור קרן לא מספיק טוב, וארלה בעט בנגיעה, אך הכדור פגע בדרך בדור פרץ ויצא החוצה
הליו וארלה (חגי מיכאלי)הליו וארלה (חגי מיכאלי)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יגאל פריד הוציא את המשחק לדרך!
