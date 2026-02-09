יום שני, 09.02.2026 שעה 09:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מכה נוספת: אחרי ביטון, גם רמירז סיים את העונה

הפועל חיפה תאבד גם את הבלם שסובל מקרע במפשעה, כאשר היא תחפש במקומו שחקן זר. לירן רוטמן צפוי לחתום בקבוצה, השמות של דור חוגי ויובאנוביץ' עלו

|
ברונו רמירז עם הכדור (עמרי שטיין)
ברונו רמירז עם הכדור (עמרי שטיין)

הצרות באות בצרורות להפועל חיפה. אחרי שהודיעה אתמול (ראשון) שהקשר אופק ביטון סיים את העונה בגלל קרע ברצועה הצולבת, בצד האדום של הכרמל כבר מבינים שגם את הבלם, ברונו רמירז, הם איבדו עד תום העונה בגלל קרע במפשעה.

רמירז אמנם לא היה אמור להיות שחקן הרכב אחרי הגעתו של הבלם הזר איוון קריאצ'ק, אך נכון לעכשיו להפועל חיפה יש רק שני בלמים בסגל: קריצ'אק וג'ורג' דיבה, במה שיחייב את הקבוצה לצרף בלם נוסף. ההיצע לא גדול בשוק הישראלי ויהיה ניסיון למצוא בלם זר.

תורג’מן וחוגי מעומדים, גם שמו של יובאנוביץ’ עלה

לאחר החתמתו של סער פדידה, המטרה העיקרית היא לצרף חלוץ מרכזי כאשר השמות עליהם מדברים בהפועל חיפה הם אלה של אלון תורג'מן ואילון אלמוג מהפועל ב"ש, כמו גם דור חוגי מבית"ר ירושלים וג'ורג'ה יובאנוביץ' ממכבי חיפה. נראה שיובאנוביץ' עם הסיכוי הנמוך ביותר להגיע, אלא אם כל האופציות האחרות יפלו.

גג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

כמו כן, שחקן הפועל ת”א לירן רוטמן נמצא במו”מ מתקדם עם הפועל חיפה והוא צפוי לחתום בשורותיה. השחקנים קיבלו היום חופש והחל ממחר יחלו ההכנות תתכונן למשחק במחזור הקרוב מול הפועל פ"ת (שבת, 15:00). מסגל הקבוצה ייחסרו מלבד אופק ביטון ורמירז גם רותם חטואל שהורחק במשחק האחרון, כאשר סאנה גומס יחזור מצהובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */