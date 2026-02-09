היסטוריה בטניס: אלה בטופ 40, זכייה לביילק

הדירוג העולמי בטניס לנשים (WTA) התעדכן הבוקר (שני) ומביא עמו בשורות היסטוריות עבור הטניס האסיאתי, לצד תזוזות משמעותיות בצמרת בעקבות הטורנירים האחרונים באבו דאבי ובקלוז'-נאפוקה.

במוקד העניינים עומדת אלכסנדרה אלה, שממשיכה את הנסיקה המטאורית שלה. הטניסאית בת ה-20 הפכה היום לאישה הראשונה מהפיליפינים שנכנסת לטופ 40 בדירוג ה-WTA, מאז שהדירוג הושק בשנת 1975. אלה טיפסה חמישה שלבים, מהמקום ה-45 למקום ה-40, בעקבות הגעתה לרבע הגמר בטורניר אבו דאבי (WTA 500).

עבור אלה, זוהי הפעם הראשונה שהיא מעפילה לרבע גמר בטורניר ברמת 500 נקודות. ההישג הזה מצטרף לרצף מרשים של חמישה רבעי גמר ב-11 החודשים האחרונים, כולל חצי גמר במיאמי (WTA 1000) וגמר באיסטבורן בשנה שעברה. הפיליפינית הצעירה כבר שברה תקרות זכוכית כשנכנסה לראשונה לטופ 100 במרץ שעבר ולטופ 50 בנובמבר, וכעת היא קובעת רף חדש.

אך אלה לא הייתה בת ה-20 היחידה שחגגה השבוע. שרה ביילק הצ'כית רשמה את הזינוק המרשים ביותר בצמרת, כשהיא נוסקת מהמקום ה-101 היישר למקום ה-38 בעולם. ביילק זכתה בתואר ה-WTA הראשון בקריירה שלה באבו דאבי, כשהיא מנפצת את דירוג השיא הקודם שלה (75). גם היילי באפטיסט האמריקאית, שהגיעה לחצי הגמר באבו דאבי, נכנסה לראשונה לטופ 40 ועלתה מהמקום ה-56 ל-39.

בגזרת הטורניר בקלוז'-נאפוקה שברומניה, שתי הפיינליסטיות רשמו עליות נאות. אמה רדוקאנו, שהגיעה לגמר WTA ראשון מאז הזכייה הסנסציונית באליפות ארה"ב ב-2021, טיפסה מהמקום ה-30 למקום ה-25 – הדירוג הגבוה ביותר שלה מאז 2022. המנצחת בטורניר, סורנה קירסטה, שזכתה בתואר הרביעי שלה והראשון על אדמת רומניה, עלתה למקום ה-31.

בגזרה הגברית (ATP), השבוע האחרון התאפיין בטורניר אחד בלבד במונפלייה, צרפת. האלוף הטרי, פליקס אוגה-אליאסים, רשם עליה מהמקום השמיני למקום השישי בעולם לאחר שזכה בתואר ה-ATP התשיעי בקריירה שלו. יריבו בגמר, אדריאן מנארינו, שהגיע לגמר ה-16 בקריירה והראשון מאז 2023, קפץ מהמקום ה-70 למקום ה-52 בדירוג העולמי.