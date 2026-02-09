יום שני, 09.02.2026 שעה 08:50
סלוט: השופטים צריכים לעשות את העבודה שלהם

מאמן ליברפול רתח על הצוות שניהל את המשחק בהפסד 2:1 לסיטי, ואן דייק הרגיע: "יכולים להאשים רק את עצמנו". באנגליה ניתחו: "ה-VAR הורס שמחות?"

ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

המשחקים בין ליברפול למנצ’סטר סיטי בדרך כלל מייצרים לנו סיפור מופלא. גם אתמול (ראשון), באנפילד, קיבלנו רגע נוסף להיסטוריה בין הקבוצות כאשר המייטי רדס הובילו בזכות בעיטה חופשית מרהיבה של דומיניק סובוסלאי, אך התכולים הצליחו להפוך בדרך ל-1:2. ואם זה לא הספיק, דרמת ענק התחוללה בסיום כאשר שער נוסף של הסיטיזנס נפסל, ואילו כובש השער לזכות המארחת שניסה לעצור את ארלינג הולאנד מלהגיע לכדור שהתגלגל לרשת, הורחק.

מאמן האדומים, ארנה סלוט, זעם בתום ההתמודדות על השופטים: “לא אדבר על האדום לסובוסלאי, אבל כן על האירוע בו מארק גואהי תפס את מוחמד סלאח ומנע ממנו אחד על אחד מול השוער. כל מי שהיה באצטדיון הזה בשבע או שמונה השנים האחרונות, יודע שזה היה מסתיים בגול. השופטים צריכים לעשות את העבודה שלהם”.

בניגוד למאמנו, מי שהיה קצת יותר רגוע בעניין השיפוט הוא קפטן הקבוצה המפסידה, וירג’יל ואן דייק: “אתה אף פעם לא יכול להיות בשליטה מוחלטת נגד סיטי, גם כשאתה מוביל. הרבה מצבים והחלטות הכריעו את המשחק. תלונות על השופטים? אין לנו השפעה על זה, אנחנו יכולים להאשים רק את עצמנו”.

וירגוירג'יל ואן דייק, אליסון וריאן חראבנברך מקיפים את השופט (רויטרס)

חזרה לדרמה בסיום

כאמור, בשניות האחרונות של המשחק, ליברפול השאירה את השער שלה חשוף בניסיון אחרון ונואש להשוות – כאשר הרחקה לכיוון הולאנד גרמה לכדור לנוע בדיוק לעבר המסגרת. הנורבגי עקף במהירות את סובוסלאי, שתפס אותו כדי שלא יגיע לכדור, למרות שבכל מקרה הוא נכנס פנימה. לאחר בדיקת VAR, השופט פסל את הגול והוציא להונגרי של הביתיים כרטיס אדום.

באנגליה ניתחו את האירוע, עם זווית מעניינת בעיקר מה-BBC: “הורס שמחות – האם ה-VAR קיבל את ההחלטה הנכונה בדרמה המאוחרת במשחק ליברפול נגד מנצ'סטר סיטי?”. עוד נרשם ברשת הבריטית: “לפעמים שופט הווידאו פשוט לא יכול לנצח, הוא תקוע בפער בין מה שמרגיש נכון ברוח המשחק לבין מה שנכון על פי חוק. אוהדים ישנאו את זה, הפרשנים לא יאהבו את זה, וגם הכדורגל יעקם את האף. אבל באמת לא הייתה שום דרך שה-VAR לא יוכל להתערב”.

