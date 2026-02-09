יום שני, 09.02.2026 שעה 07:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

הרכש הכי טוב של הקיץ הציל את ארבלואה וריאל

האזינו לפודקאסט לסיכום הניצחון על ולנסיה: אמבפה חוגג 50 וגורר השוואות לרונאלדו, העדר טביעת האצבע של המאמן, ההגנה הסולידית וסיכויי האליפות

|
אלברו קאררס (IMAGO)
אלברו קאררס (IMAGO)

ריאל מדריד צימקה שוב את הפער מברצלונה בפסגת הליגה הספרדית לנקודה אחת עם ניצחון חוץ 0:2 על ולנסיה במסטאייה. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחק ומתכוננים למשוכה הבאה.

מה בתפריט: היעדר טביעת האצבע והשיטה של אלברו ארבלואה, האם בשלב הזה בכלל חשובה הניראות או רק הנקודות, המבצע האישי הגדול והרגע בו הרכש הכי טוב של הקיץ הציל את המצב, קיליאן אמבפה לא מפסיק לכבוש וגורר השוואות לכריסטיאנו ולרונאלדו, המחסור בניצוץ וההתבססות על היכולת האישית.

כוכב אחד מעז: קאררס במהלך אישי אדיר!

וגם: האם מתפתח סאגת בעמדת המגן הימני לאור ההופעה של דויד חימנס והייבוש של דני קרבחאל, ומי צריך להיות המגן הבכיר, החלק האחורי הטוב בליגה, הנתון המחמיא כשריאל כובשת ראשונה, הפער שצומק וסיכויי האליפות, המפגש מול ריאל סוסיאדד הלוהטת והוויכוח סביב המושאל אנדריק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */