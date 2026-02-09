יום שני, 09.02.2026 שעה 06:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

"אנו במצב חירום, אין כרגע אור בקצה המנהרה"

הפועל ת"א בשיא השפל אחרי התבוסה לירושלים: "משהו חייב להשתנות". בקבוצה אופטימיים שנייג'ל הייז דייויס יבחר בהם, גם גארד צפוי להגיע ללא קשר

|
ג'ונתן מוטלי מאוכזב (אורן בן חקון)
ג'ונתן מוטלי מאוכזב (אורן בן חקון)

הפועל תל אביב עוברת את אחת התקופות הכי קשות שלה בשנים האחרונות ללא צל של ספק, והתקופה הקשה הזו קיבלה סימן קריאה נוסף וגדול מאוד כאשר האדומים ספגו הפסד חמישי ברציפות ושישי בשבעה משחקים, רק שהפעם זה היה בדמות תבוסה כואבת בארנה עם 105:91 נגד הפועל ירושלים, הפסד שישי ברצף לקבוצה מהבירה.

התחושות בהפועל תל אביב הן קשות מאוד, כאשר במועדון מעידים שהם הרבה שנים לא זוכרים דבר כזה: “זו התקופה הכי רעה שהרוב פה זוכרים, מרגיש שאין אור בקצה המנהרה. על הפרקט, מחוץ לפרקט, משהו לא מסתדר ומשהו צריך לעבור זעזוע. הקבוצה הזו המצב חירום”.

גם החזרה של אלייז’ה בראיינט לא עזרה בכלל, כאשר בסיום המפגש דימיטריס איטודיס ערך שיחה קשה מאוד בחדר ההלבשה ונזף בכולם בעיקר על חוסר הרצון וחוסר הלחימה. מעמדו של המאמן היווני ממשיך להיות מעורער, ובהנהלת הקבוצה יצטרכו לקבל החלטה האם לסיים את ההתקשרות איתו או להמשיך לתת לו צ’אנסים.

איטודיס: ״ביזיון, צריכים להסתכל במראה״

מה שבטוח יקרה ללא קשר לעתיד איטודיס הוא שינויים בסגל. במועדון לא פוסלים בכלל לשחרר שחקנים כדי להעביר מסר ומציינים שאף אחד לא חסין, כאשר ללא קשר רוצים לחזק את הקבוצה בגארד נוסף ובשחקן שכולם יודעים את שמו – נייג’ל הייז דייויס. כרגע הפורוורד ששוחרר ממילווקי סיכם גם בהפועל וגם בפנרבחצ’ה וצריך להחליט איפה לחתום, כאשר בהפועל אופטימיים מאוד שיבחר בהם.

המשחק הבא של הפועל תל אביב הוא מול ז’לגיריס ביורוליג ביום שישי הקרוב, כאשר לאחר מכן אין משחק במפעל האירופי ויש שבוע גביע ממנו האדומים הודחו, ולכן הם הקדימו שני משחקים מהמשך העונה על מנת להוריד עומס. המפגשים מול רעננה ורמת גן ישוחקו ב-15 ו-18 בהתאמה, ובעקבות כך שמנורה תפוס עבור משחקי הגביע, הפועל תארח באולם בנתניה.

