יום שני, 09.02.2026 שעה 06:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

"דברים ישתנו, פלטין היחיד שכיבד את הגופיה"

איטודיס רתח בסיום התבוסה של הפועל ת"א להפועל י-ם: "זה לא הזמן לחשוב על אג'נדות, גיא בא למות עבור הקבוצה". טימור: "כל אחד צריך להביט במראה"

|
הספסל המאוכזב של הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
הספסל המאוכזב של הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

הפועל תל אביב במצב חירום. האדומים רק החריפו את המשבר העצום עם הפסד נוסף אמש (ראשון), אבל כזה שרק מעמיק את המצב, עם תבוסה לא נעימה של 105:91 בארנה נגד הפועל ירושלים. הקבוצה סופרת כבר חמישה משחקים ללא ניצחון, שישה הפסדים בשבעה משחקים וגם שישה הפסדים ברציפות רק לחבורה של יונתן אלון.

איטודיס שיתף בכעס רב בסיום: “אני רוצה להתנצל בשביל כל אוהדי הפועל תל אביב, בשביל הבעלים, הספונסרים, כל מי שתומך בהפועל תל אביב. זה לא מקובל, הצורה שבא עלינו למשחק ברבע השלישי, לא היינו שם בהגנה. זה ישתנה בצורה דרסטית. ברכות לירושלים, הם שיחקו יותר טוב, קלעו שלשות גדולות, הם ניצחו אותנו במאבק. באנו לכאן עם רעיונות מסוימים, שלא הצלחנו להביא לחיים כי לא היינו כאן להגנה. רציתי להשתמש אפילו בפסק הזמן השלישי שלי ברבע השלישי”.

עוד אמר: “מתנצל בפני כל מי שתומך בקבוצה, ה-79 שהיו פה והאלפים בבית. אנחנו יכולים להפסיד, אבל לא בלי מלחמה. מי שלובש את הגופייה של הפועל תל אביב ילחם עד הסוף. הגישה ההגנתית שלנו תשתנה דרסטית. זה הזמן להסתכל במראה ולחשוב מה כל אחד לא מביא אל הפרקט. כפרטים וכקבוצה, ולא לחשוב על האג'נדה האישית של כל שחקן. דברים ישתנו, זה לא יקרה בבת אחת. יש לנו שחקן אחד שנכנס למגרש שכיבד את הגופיה של הפועל תל אביב. זה היה פלטין, הוא היה מוכן למות בשביל הקבוצה. הוא לא הכי מוכשר, אבל הוא השחקן שנותן הכי הרבה”.

איטודיס: ״ביזיון, צריכים להסתכל במראה״

היווני נשאל על הייז דייויס: “הפועל תל אביב, ההנהלה, הצוות, כולל אותי, מסתכלים על הכל עם עיניים ואוזניים, עם כל מערכות הסקאוטינג. אנחנו מסתכלים מסביב. יש לנו הנהלה שמוכנה לעשות כל מהלך כדי לקדם את הפועל תל אביב, וצריך לכבד את הקהל הגדול הזה. יש לנו אותם איתנו. בגלל זה אני רוצה להתנצל בפניהם. אני לא אחשוף מה אני הולך לעשות. אנחנו רואים דברים, התמונות והמספרים לא משקרים. מי שמוכן לקבל ביקורת, ויהיה מוכן לעזור לקבוצה בלי אג'נדה אישית, יעזור לקבוצה”.

קפטן הקבוצה בר טימור הוסיף: “משחק רע מאוד. שוב בזמן האחרון. נראה שכל אחד יסתכל על עצמו, ויבין איזה שינוי הוא צריך להביא לקבוצה כי זה לא יכול להמשיך ככה. אנחנו צריכים להתנצל בפני מי שכל קשור בהפועל תל אביב על הערב הזה. אפשר לקרוא לזה משבר או מה שלא יהיה. בכל התחומים, זה רגע קשה, גם במשחק הזה. אנחנו כן מגיעים מוכנים, קורה לנו משהו תוך כדי משחק. אני לא יודע לשים את האצבע מה. הגיע הזמן שלנו, זה לא עניין של שחקנים, זה עניין של כל אחד ולבוא מחר אחרת. אי אפשר להמשיך ככה”.

עוד מהגארד: “עשינו מספיק שיחות לאחרונה, מגיע שלב שלא צריך עוד. אין מה להמשיך עם זה. הפועל ירושלים קבוצה טובה מאוד, מגיע להם כל הכבוד. לא יודע לומר מה לא עובד מולם. כל משחק מתפתח בצורה אחרת. אנחנו צריכים קודם כל ניצחון, יש הרבה דברים לפתור ולעשות יותר טוב, יש לנו הרבה עבודה והרבה דברים לשנות ולשחק בצורה אחרת, להיות שם אחד בשביל השני כל יום. זה יביא לנו ניצחון, אבל זה מעבר מלנצח איזה משחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */