"אם מישהו יכול לעקוף את רונאלדו, זה קיליאן"

ריאל מדריד רשמה את ניצחונה השישי ברציפות בליגה הספרדית אמש (ראשון) כשהתארחה במסטאייה למשחק לא פשוט בכלל אצל ולנסיה, והשיגה את שלוש הנקודות בזכות 0:2 בתום 90 דקות.

מאמן הבלאנקוס, אלברו ארבלואה, נדהם מהיכולת של קיליאן אמבפה, שכבש את השער השני במשחק: “אין מילים לתאר אותו. חשבנו שלא נראה משהו שדומה לכריסטיאנו רונאלדו, אבל הוא נמצא בדרך שלו. אם מישהו יכול לעקוף את כריס, זה קיליאן”.

על הניצחון אמר: “לשחק במסטאייה זה תמיד כמו ללכת לרופא שיניים. אנחנו ידענו כמה קשה יהיה המשחק, וכמה הם ידרשו מאיתנו. זה היה מאבק רציני ומחויב. אני שמח, ואנחנו נמשיך להשתפר.

אלברו ארבלואה (IMAGO) (רויטרס)

“תמיד קשה במסטאייה, בגלל האווירה והתשוקה שיש להם נגד ריאל מדריד. אבל הצלחנו לגבור על כך, שלטנו במשחק בצורה טובה, קורטואה לא היה זקוק לבצע עצירה אחת. השחקנים היו מחויבים ונתנו הופעה טובה”.

אמבפה חוגג עם קאררס וברהים דיאס (IMAGO)

המאמן הוסיף גם על מגנו המתאושש: “קרבחאל? אני רואה שהוא משתפר מיום ליום, לאט לאט, אי אפשר להסביר כמה הוא חשוב לנו, הוא מהווה דוגמא”. על קורטואה: “ביצע היום 0 הצלות, זאת הדרך. השחקנים עוזרים אחד לשנים ולאט לאט אנחנו הופכים לקבוצה מגובשת”.