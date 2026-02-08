קלאסיקו צהוב: מכבי ת"א ניצחה את מטה אשר

הקלאסיקו של הכדורעף הישראלי הגיע הערב (ראשון) להדר יוסף עם אווירה מיוחדת, קהל סוער ומערכת צ'אלנג' שהופעלה לראשונה במשחק ליגה רשמי בישראל. מכבי תל אביב ניצחה 1:3 את מטה אשר שנחלה הפסד ראשון בכל המסגרות העונה, אבל המשחק היה הרבה יותר מורכב, מטה אשר שלטה במערכה הראשונה ובחלק של השנייה, עד שפציעתו של נועם אריאל המוסר שינתה לחלוטין את פני המשחק. מכבי תל אביב ניצלה את ההזדמנות, תפסה את המושכות והמשיכה לניצחון בשלוש מערכות רצופות.

מכבי יעדים תל אביב – הפועל גליל מטה אשר/עכו 1:3 (25:21, 20:25, 17:25, 19:25)

אוירה נפלאה היום בהדר יוסף עם עידוד מסיבי של הקהל של מכבי תל אביב ועם הכנסתה של מערכת הצ'אלנג' בפעם הראשונה במשחק ליגה רשמי בישראל, כל אלה היוו תפאורה אדירה לקלאסיקו של הכדורעף הישראלי שהחל עם שליטה של מטה אשר המוליכה שניצחה את המערכה הראשונה, אלא באמצע המערכה השנייה נפצע בקרסולו נועם אריאל המוסר של מטה אשר ומפה המטוטלת עברה למכבי תל אביב שתפסה את המושכות והמשיכה לניצחון במערכה ולאחר מכן בשתי המערכות הנותרות תוך הפגנת עליונות על מטה אשר.

הצטיינו במכבי יעדים תל אביב: הידלאגו עם 21 נקודות וברטוס עם 15 נקודות.

הצטיינו במטה אשר/עכו: ווינקלרמולר ומרון עם 13 נקודות כל אחד.

מכבי תל אביב כדורעף (רינת ורדי, באדיבות מכבי יעדים תל אביב)

גל גלילי, מאמן מכבי תל אביב, אמר בסיום: "מגיע שאפו לקהל שלנו על העידוד, לא נכנסו טוב למשחק, המשך לשבוע האחרון אחרי שחזרנו מצרפת ממשחקי שמינית גמר גביע האתגר, התייצבנו בחצי השני של המערכה הראשונה, והפתיחה של המערכה השנייה הייתה יותר טובה, הפציעה של נועם אריאל שינתה את המשחק, בטח למטה אשר אבל גם אצלנו. נעשה את כל מה שצריך כדי להגיע מוכנים להמשך".

נועם כץ, מאמן מטה אשר, התראיין גם הוא בסוף המשחק: "שיחקנו מצוין מערכה וחצי כל מה שתכננו עבד, פציעות הן חלק מהמשחק, בכדורעף שלנו הפערים הם מאוד גדולים בין המוסר הראשון למוסר השני, אין לנו כמובן שום טענות לעומר לבנה, למוסר יש תפקיד משמעותי וזה שיבש לנו המשחק, אבל זה חלק מהמשחק, ההפסד הזה הגיע לנו, אני לא יודע איך המשחק היה נגמר אם נועם לא היה נפצע אבל זה גם לא נורא, בשנה שעברה סיימנו עונה בלי הפסדים והפציעות הגיעו לנו בפלייאוף".