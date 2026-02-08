חד וחלק: 0:5 גדול לפ.ס.ז' על מארסיי

המחזור ה-21 בליגה הצרפתית סיפק לנו את אחד מהמשחקים הגדולים שיש לליגה הזו להציע, כאשר פאריס סן ז’רמן אירחה את מארסיי. הקבוצה מעיר האורות לא ריחמה על יריבתה, פירקה אותה 0:5 וחזרה לפסגת הטבלה.

החגיגה התחילה בדקה ה-12, אז זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה כבש את הראשון של הפריסאים, והוא השלים צמד 25 דקות מאוחר יותר כדי לקבוע 0:2 במחצית.

החבורה של לואיס אנריקה לא הורידה רגל מהגז, כאשר חוויצ’ה קווארצחליה, גדול עצמי של מדינה ועוד שער של לי קאנג אין השלימו חמישייה מהדהדת לרשת של דה זרבי וחניכיו, שנראו פשוט חסרי אונים מול המחץ של הקבוצה מבירת צרפת.