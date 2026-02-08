יום ראשון, 08.02.2026 שעה 23:36
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5597-598751דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
58%6154-630453קליבלנד קאבלירס
57%6112-616754טורונטו ראפטורס
57%6065-613153פילדלפיה 76'
53%5678-565749אורלנדו מג'יק
48%6408-634554אטלנטה הוקס
48%6126-628654שארלוט הורנטס
48%6470-633654שיקגו בולס
45%6482-651355מיאמי היט
44%5759-557450מילווקי באקס
29%5857-552351ברוקלין נטס
27%6218-578952אינדיאנה פייסרס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
 מערב 
74%5739-625353אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
65%6242-644254דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
57%6255-644154מינסוטה טימברוולבס
56%6115-626854גולדן סטייט ווריורס
56%6003-592952לוס אנג'לס לייקרס
48%5564-555350לוס אנג'לס קליפרס
45%6271-616853פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
35%6175-599352ממפיס גריזליס
30%6712-632553יוטה ג'אז
27%6293-596852ניו אורלינס פליקנס
24%6497-600454סקרמנטו קינגס

הניקס גברו על בוסטון בקרב הצמרת של המזרח

החבורה מניו יורק הביסה 89:111 את הסלטיקס, שהפסידו לאחר 5 ניצחונות רצופים. ברונסון הוביל 6 קלעים בספרות כפולות עם 31 נק', בראון בלט מנגד

|
ג'ילן ברונסון ומוחמד דיאווארה (רויטרס)
ג'ילן ברונסון ומוחמד דיאווארה (רויטרס)

ליגת ה-NBA ממשיכה בשיא כוחה, והערב (שבת) זימן לנו מפגש צמרת בצידה המזרחי של הליגה, כאשר ניו יורק ניקס התארחה בבוסטון אצל הסלטיקס. בסיומו של המשחק, החבורה מהתפוח הגדול הביסה 89:111 את יריבתה.

למעשה, המנצחת שלטה במשחק לאורך רובו, כאשר מלבד הרבע השני היא ניצחה בכל אחד מהרבעים והייתה נוכחת על הפרקט. ג’יילן ברונסון הוביל את החבורה מניו יורק עם 31 נקודות ו-8 אסיסטים, כאשר הצטרפו אליו עוד חמישה שחקנים בספרות כפולות.

מנגד, מי שבלט הוא ג’יילן אחר, בראון, שקלע 26 נק’ שלא הספיקו, והסלטיקס הפסידו לראשונה לאחר חמישה ניצחונות רצופים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */