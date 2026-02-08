יום ראשון, 08.02.2026 שעה 23:01
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

אלון: המאני טיים כיפי, בשביל זה אנחנו בספורט

מאמן הפועל ירושלים החמיא לאחר ניצחון גדול נוסף על הפועל ת"א: "גדולה של ספורטאים זה להביא את עצמם לידי ביטוי, אמרתי להם שאני מאוד גאה בהם"

|
יונתן אלון (חגי מיכאלי)
יונתן אלון (חגי מיכאלי)

בפעם הרביעית העונה, הפועל תל אביב ראתה הערב (ראשון) את הגב של הפועל ירושלים, כשהפסידה לה 105:91, הפעם במסגרת המחזור ה-16 של ליגת ווינר והמשיכה לצנוח לעומת המארחת מהבירה, שנוסקת כלפי מעלה שנעזרה בעיקר ברבע שלישי גדול עם שמונה שלשות מדויקות.

מאמן המנצחת, יונתן אלון, התייחס להופעה של קבוצתו: “רמת ריכוז גבוהה של השחקנים. אמרתי להם שאני מאוד גאה בהם. גדולה של ספורטאים זה להביא את עצמם לידי ביטוי במשחק נמוך כל כך של טעויות. בשביל זה אנחנו בספורט”.

על שיחת המחצית: “רצינו להיות אגרסיביים, סידרנו עוד כמה דברים הגנתית”.

על הצמד הארפר ו-ווינסטון: “כיף, שני כוכבים. גם הובר, 12 דקות, היה אחראי על הסדר בסוף. כיף לאמן את החבר’ה האלה”.

על האמון באנתוני לאמב: “בסוף הזמן החוקי נגד קלוז’ הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי שהוא צריך לשחק עכשיו והוא שיחק כל ההארכה. הוא מכה את עצמו על טעויות שהוא עושה והוא כל כך רוצה שהקבוצה תצליח”.

על היתרון הפסיכולוגי מול הפועל תל אביב: “אני חושב שיש לנו גם יתרונות מקצועיים עליהם, אני חושב שאנחנו עושים את הדברים נכון נגדם, עושים זריקות, קלענו באחוזים גבוהים, אבל אנחנו בטוחים בעצמנו בעיקר”.

על המפגש מול מכבי תל אביב: “התקופה הזו של המאני טיים כיפית, אני אוהב אותה. משחקים חשובים זה כיף”.

גם ג’ארד הארפר וקשיוס ווינסטון דיברו. הארפר: “הקבוצה שיחקה מצוין לאורך כל המשחק, יש לנו קצב טוב, אנחנו משחקים ברמה גבוהה. כשאנחנו עושים את זה, הכל מתחבר וזה כיף”.

קשיוס: “היינו אגרסיביים. זה היה המפתח, הייתי על המגרש וניסיתי להיות פיזי לאורך כל הזמן”.

הארפר: “אני לא אוהב להשוות את עצמי לאף אחד, אני חושב שאנחנו קבוצה טובה ואנחנו יכולים לשחק נגד כל קבוצה באירופה”.

על שיתוף הפעולה אמר הארפר: “אני מכיר את קאש כבר תקופה, יש לנו קריירה די דומה, הוא שחקן נפלא, חוכמת משחק ואני אוהב לשחק איתו”. ווינסטון הצטרף: “הוא סוחב אותנו ומספק משחקים גדולים בכל פעם, כיף לשחק איתו”.

הארפר: “אני מבין שהפועל תל אביב עוברת תקופה קשה, אבל בסופו של יום אלה החיים, אף אחד לא מתבאס בשבילם כמו שאף אחד לא מתבאס בשבילנו”.

על הדאנק של הארפר אמר ווינסטון: “התלהבתי לראות את זה מהצד”.

על המשחק מול מכבי ת”א: “אנחנו מסתכלים על משחק אחד בכל פעם, יש לנו משחק גדול ברביעי בוונציה ואז נתייחס למכבי תל אביב”.

