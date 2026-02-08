בית"ר הודיעה למנדי לחפש קבוצה, השחקן הגיב

בדרך לשינוי במצבת הזרים להמשך העונה: בית”ר ירושלים הודיעה לאריאל מנדי לחפש בקבוצה כשבמקביל גם במועדון הירושלמי מנסה למצוא קבוצה שתקלוט את המגן השמאלי.

מנדי נעלב מהמהלך של המועדון הירושלמי וגם פרסם סטורי באינסטגרם שקשור לנושא: “צדק מאלוהים, אלוהים רואה הכל והוא יעשה צדק עם כולם”.

הסטורי של אריאל מנדי (צילום מסך)

בכל אופן, בבית”ר חייבים לשחרר זר כדי לצרף את המגן הימני נאנא טאווי שמתקרב לקבוצה מהבירה עם חוזה לעונה וחצי פלוס אופציה.

לא מצא את מקומו בהגנה של יצחקי

כידוע, מנדי לא הצליח להתאקלם מקצועית בבית״ר, הוא הגיע כמגן שמאל ראשון בהיררכיה, אך ירדן כהן תפס את מקומו ודחק אותו לספסל.

מהרגע שהחליטו להתחזק במגן ימני, בבית״ר בחרו להיפרד מאריאל מנדי ולא מאילסון טבארש גם מתוך מחשבה שגרורגי מורוזוב וגם גיל כהן יכולים לשחק בעמדת המגן השמאלי במידת הצורך.