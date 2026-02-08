יום ראשון, 08.02.2026 שעה 23:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בית"ר הודיעה למנדי לחפש קבוצה, השחקן הגיב

על רקע צירופו המתקרב של טאווי, בבית"ר חייבים לשחרר זר כדי לפנות מקום והסנגלי ("אלוהים רואה הכל") התבקש למצוא קבוצה, במקביל לניסיונות המועדון

|
אריאל מנדי (חגי מיכאלי)
אריאל מנדי (חגי מיכאלי)

בדרך לשינוי במצבת הזרים להמשך העונה: בית”ר ירושלים הודיעה לאריאל מנדי לחפש בקבוצה כשבמקביל גם במועדון הירושלמי מנסה למצוא קבוצה שתקלוט את המגן השמאלי. 

מנדי נעלב מהמהלך של המועדון הירושלמי וגם פרסם סטורי באינסטגרם שקשור לנושא: “צדק מאלוהים, אלוהים רואה הכל והוא יעשה צדק עם כולם”.

הסטורי של אריאל מנדי (צילום מסך)הסטורי של אריאל מנדי (צילום מסך)

בכל אופן, בבית”ר חייבים לשחרר זר כדי לצרף את המגן הימני נאנא טאווי שמתקרב לקבוצה מהבירה עם חוזה לעונה וחצי פלוס אופציה.

לא מצא את מקומו בהגנה של יצחקי

כידוע, מנדי לא הצליח להתאקלם מקצועית בבית״ר, הוא הגיע כמגן שמאל ראשון בהיררכיה, אך ירדן כהן תפס את מקומו ודחק אותו לספסל. 

מהרגע שהחליטו להתחזק במגן ימני, בבית״ר בחרו להיפרד מאריאל מנדי ולא מאילסון טבארש גם מתוך מחשבה שגרורגי מורוזוב וגם גיל כהן יכולים לשחק בעמדת המגן השמאלי במידת הצורך.

