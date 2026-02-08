שטיינברג וקנטור בין שלוש המובילות בלנסרוטה

שנת 2026 נפתחת מצוין עבור גולשות הרוח המובילות מישראל. כבר בתחרות הראשונה מהסבב העולמי שנערכת בלנסרוטה, היום (ראשון) שתי הנציגות הישראליות שרון קנטור ותמר שטיינברג דורגו בין שלוש המובילות והן עשויות שוב להגיע אל הפודיום.

לתחרות בלנסרוטה, באיים הקנריים שבשליטת ספרד, יצאו רק שתי גולשות רוח ישראליות: סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור וסגנית אלופת העולם הטרייה תמר שטיינברג, ושתיהן התברגו במקומות השני והשלישי בתחרות כאשר לפניהם רק אמה ווילסון הבריטית המצוינת.

קנטור במקום השני הכללי ושטיינברג במקום השלישי הכללי, אחרי שני ימי תחרויות בהם כל אחת מהן ניצחה בשלושה שיוטים מתוך השמונה שהתקיימו. לחובתה של כל אחת מהן 14 נקודות שליליות, כאשר הן בפער 6 נקודות מהמובילה ווילסון.

שרון קנטור (רויטרס)

נבחרת הנשים בגלישת רוח של שחר צוברי ממשיכה להראות דומיננטיות, גם כאשר רק שתי ישראליות מתחרות מול יריבות אחרות מהטופ העולמי. קנטור, אגב, עדיין מתאוששת מהפגיעה בראשה לאחר שסבלה מזעזוע מוח שהשפיע עליה באימונים אבל נראה שהיא בכושר טוב וחוזרת לעצמה בלנסרוטה.