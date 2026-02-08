יום ראשון, 08.02.2026 שעה 22:53
ספורט אחר  >> גלישת רוח

שטיינברג וקנטור בין שלוש המובילות בלנסרוטה

צמד גולשות הרוח פתחו נהדר את שנת 2026, כשבתחרות הראשונה בסבב העולמי שתיהן נמצאות בעמדה טובה, מאחורי אמה ווילסון הבריטית אחרי שני ימי תחרויות

|
תמר שטיינברג (sailing energy)
תמר שטיינברג (sailing energy)

שנת 2026 נפתחת מצוין עבור גולשות הרוח המובילות מישראל. כבר בתחרות הראשונה מהסבב העולמי שנערכת בלנסרוטה, היום (ראשון) שתי הנציגות הישראליות שרון קנטור ותמר שטיינברג דורגו בין שלוש המובילות והן עשויות שוב להגיע אל הפודיום.

לתחרות בלנסרוטה, באיים הקנריים שבשליטת ספרד, יצאו רק שתי גולשות רוח ישראליות: סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור וסגנית אלופת העולם הטרייה תמר שטיינברג, ושתיהן התברגו במקומות השני והשלישי בתחרות כאשר לפניהם רק אמה ווילסון הבריטית המצוינת.

קנטור במקום השני הכללי ושטיינברג במקום השלישי הכללי, אחרי שני ימי תחרויות בהם כל אחת מהן ניצחה בשלושה שיוטים מתוך השמונה שהתקיימו. לחובתה של כל אחת מהן 14 נקודות שליליות, כאשר הן בפער 6 נקודות מהמובילה ווילסון.

שרון קנטור (רויטרס)שרון קנטור (רויטרס)

נבחרת הנשים בגלישת רוח של שחר צוברי ממשיכה להראות דומיננטיות, גם כאשר רק שתי ישראליות מתחרות מול יריבות אחרות מהטופ העולמי. קנטור, אגב, עדיין מתאוששת מהפגיעה בראשה לאחר שסבלה מזעזוע מוח שהשפיע עליה באימונים אבל נראה שהיא בכושר טוב וחוזרת לעצמה בלנסרוטה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */