ב"ש ואבו רומי על סף סיכום, יעבור בדיקות מחר

אחרי שצירפה אתמול (שבת) את ג'בון איסט כרכש הראשון של החלון, הפועל באר שבע תצרף שחקן נוסף מליגת העל, הפעם ישראלי.

מוחמד אבו רומי, שחקנה של עירוני קריית שמונה והנבחרת הצעירה, סיכם את תנאיו באופן סופי בבאר שבע. כמו כן, תנאי ההעברה מקריית שמונה על סף סיכום ואבו רומי יערוך מחר בדיקות רפואיות לקראת חתימה רשמית באישור הצפוניים.

מתווה העסקה

לגבי מתווה העסקה בין הקבוצה מבירת הנגב לק”ש, הכיוון כרגע הוא שבאר שבע תשלם 1.7 מיליון שקלים ותשאיר לקריית שמונה אחוזים ממכירה עתידית.

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, בבאר שבע החלו לפני כמה ימים את המגעים מול קריית שמונה ונציגיו של אבו רומי, כשהיום שיחה שנערכה בין הצדדים קירבה את הצדדים לעסקה. בבירת הנגב רואים באבו רומי ככשרון עולה בכדורגל הישראלי שיסייע במטרות בהווה ובעתיד.