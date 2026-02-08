יום ראשון, 08.02.2026 שעה 23:26
כדורגל ישראלי

ב"ש ואבו רומי על סף סיכום, יעבור בדיקות מחר

כפי שפורסם ב-ONE: המו"מ עם הדרומיים הושלם כמעט סופית כשהצפוניים אישרו לשחקן להיבדק. המתווה הצפוי: 1.7 מיליון שקלים ואחוזים ממכירה עתידית

|
מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)
מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)

אחרי שצירפה אתמול (שבת) את ג'בון איסט כרכש הראשון של החלון, הפועל באר שבע תצרף שחקן נוסף מליגת העל, הפעם ישראלי. 

מוחמד אבו רומי, שחקנה של עירוני קריית שמונה והנבחרת הצעירה, סיכם את תנאיו באופן סופי בבאר שבע. כמו כן, תנאי ההעברה מקריית שמונה על סף סיכום ואבו רומי יערוך מחר בדיקות רפואיות לקראת חתימה רשמית באישור הצפוניים.

מתווה העסקה

לגבי מתווה העסקה בין הקבוצה מבירת הנגב לק”ש, הכיוון כרגע הוא שבאר שבע תשלם 1.7 מיליון שקלים ותשאיר לקריית שמונה אחוזים ממכירה עתידית.

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, בבאר שבע החלו לפני כמה ימים את המגעים מול קריית שמונה ונציגיו של אבו רומי, כשהיום שיחה שנערכה בין הצדדים קירבה את הצדדים לעסקה. בבירת הנגב רואים באבו רומי ככשרון עולה בכדורגל הישראלי שיסייע במטרות בהווה ובעתיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */