כדורסל ישראלי

כ-100 אוהדי הפועל תל אביב בלבד הגיעו לארנה

המצב מחמיר: המספרים נמוכים כבר תקופה ארוכה, אבל גם ביחס למצב הנוכחי נרשמה כמות חריגה של קהל אדום במפגש הגדול בבירת ישראל נגד הפועל ירושלים

אוהדי הפועל תל אביב שהגיעו לארנה (רועי כפיר)
זה לא סוד שבהפועל תל אביב לא מביאים כמויות גדולות של קהל למשחקים מאז המעבר להיכל מנורה מבטחים, מאז שארגון האולטראס הפסיק להגיע, אבל גם במימדים החדשים הערב (ראשון) המועדון הגיע לשפל חדש באספקט הזה במפגש בארנה נגד הפועל ירושלים.

אפשר לקחת בחשבון הכל. את המרחק עד ירושלים, השעה שטיפה מאוחרת וכמובן גם את המשבר המקצועי של הקבוצה, אבל למפגש הגדול נגד יונתן אלון וחניכיו הגיעו כ-100 אוהדים בלבד של הפועל תל אביב, לה ניתנו 10% מתכולת האולם כניתן בפרוטוקול.

האדומים גם רשמו סגל חזק במיוחד שאמנם ללא וסיליה מיציץ׳, אבל כן עם אלייז׳ה בראיינט, דן אוטורו, אנטוניו בלייקני, כריס ג׳ונס וג׳ונתן מוטלי. המפגש הוא מאוד חשוב עבור האדומים בכל הקשור למאבק על המקום הראשון, כדי להקדים את מכבי ת״א בתחרות על הביתיות לאורך כל הדרך בפלייאוף.

