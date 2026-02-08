דוהרת בפסגה: 0:5 גדול לאינטר על ססואולו

מי יעצור את אינטר? הקבוצה ממילאנו המשיכה גם הערב (ראשון) את הדהירה שלה בפסגת הליגה האיטלקית במסגרת המחזור ה-24, והפעם היא עשתה זאת עם 0:5 משכנע בחוץ על ססואולו, שהייתה בתקופה טובה ונעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים.

זה היה ניצחון חמישי ברציפות של הנראזורי בכל המסגרות, אחרי ה-1:2 על טורינו במשחק הקודם במסגרת הגביע. גיבור הניצחון? פדריקו דימארקו שרשם לא פחות משלושה בישולים. הראשון, ליאן אורל ביסק כבר בדקה ה-11, השני למרקוס תוראם בדקה ה-28.

לאוטרו מרטינס הרשית את ה-30 בדקה ה-50, והשער הרביעי הגיע ממנואל אקאנג'י, כמובן מבישול של דימארקו הנפלא. נגמר? עוד לא. לואיס אנריקה בן ה-24 נעץ את החמישי והאחרון בדקה ה-89. הודות לניצחון, אינטר דוהרת בפסגה עם 58 נקודות, 8 יותר ממילאן, לה יש עוד משחק אחד חסר. בתווך, נמניה מאטיץ הורחק בצהוב שני בדקה ה-55 אצל המארחת החבולה.

לאוטרו מרטינס חוגג (רויטרס)

ססואולו נמצאת בשלב זה במקום שקט באמצע הטבלה, הקבוצה ממודנה מדורגת כרגע במקום ה-11 עם 29 נקודות. די רחוקה מהמקום שמוביל לאירופה בסיום העונה, וגם מזה שמוביל לליגה השנייה באיטליה.

0:1 לפארמה בבולוניה בתום משחק סוער

במשחק המוקדם יותר, פארמה השיגה 0:1 בבולוניה בתום משחק סוער עם שני אדומים, אחד מכל צד. תומאסו פובגה הורחק בדקה ה-22, טרוילו הורחק בצהוב שני 11 דקות לסיום, וכבר היה נראה שהולך לחלוקת נקודות, אולם כריסטיאן נהואל אורדונז הארגנטינאי נתן לפארמה ניצחון דרמטי בדקה ה-94.