יום ראשון, 08.02.2026 שעה 23:37
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

זהב לאלכסנדה דן בסבב העולמי בטאקוונדו

הלוחמת במשקל עד 49 ק"ג זכתה במקום הראשון בתחרות אינסברוק שבאוסטריה. באייך, נשר, ויגדור וברש זכו בארבע מדליות ארד לנבחרת ישראל באותו הטורניר

|
אלכסנדרה דנשינה (איגוד הטאקוונדו)
אלכסנדרה דנשינה (איגוד הטאקוונדו)

נבחרת ישראל בטאקוונדו זכתה היום (ראשון) בשלל רב בתחרות מהסבב העולמי באינסברוק שבאוסטריה, לאחר שהישראלים סיימו עם מדליית זהב וארבע מדליות ארד בתחרות.

אלכסנדרה דן (49 ק״ג) זכתה במדליית הזהב, תוך שגברה על יריבות חזקות, כולל עם ניצחון בגמר על גרמניה המדורגת במקום הראשון בעולם בדרך למדליית זהב.

בנוסף, רבקה באייך זכתה מדליות ארד ב-46 ק״ג, כמו גם ירדן נשר ב-49 ק״ג, אריאל ויגדור ב-53 ק״ג ותומר ברש ב-54 ק״ג שסיימו על המקום השלישי בפודיום. הם צברו נקודות דירוג חשובות להמשך העונה, לקראת אליפות אירופה שתתקיים במאי בגרמניה.

