יום ראשון, 08.02.2026 שעה 22:00
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5419-7921באיירן מינכן1
4820-4321בורוסיה דורטמונד2
4228-4421הופנהיים3
3928-4021לייפציג4
3928-3821שטוטגרט5
3627-3920באייר לברקוזן6
3033-3221פרייבורג7
2846-4121איינטרכט פרנקפורט8
2534-2621אוניון ברלין9
2334-3021פ.צ. קלן10
2229-2120המבורג11
2234-2521בורוסיה מנשנגלדבאך12
2239-2421אוגסבורג13
2133-2521מיינץ14
1944-2921וולפסבורג15
1939-2221ורדר ברמן16
1735-2021סט. פאולי17
1347-1921היידנהיים18

קיין ודיאס כיכבו, באיירן פירקה 1:5 את הופנהיים

החלוץ הוותיק רשם צמד ובישול, הקולומביאני הבריק עם שלושער גדול והבווארים חזרו לחייך אחרי הפנצ'ר במחזור הקודם. האורחת הפסידה אחרי 7 משחקי ליגה

|
שחקני באיירן חוגגים (רויטרס)
שחקני באיירן חוגגים (רויטרס)

המחזור ה-21 בליגה הגרמנית נמשך היום (ראשון) ובמוקד חגיגה גדולה של באיירן מינכן, שהרשימה עם 1:5 מהדהד על הופנהיים ושמרה על פער מבטיח של 6 נקודות מדורטמונד השנייה בטבלה.

הופנהיים השלישית שנמצאת בעונה פנטסטית נותרה שלישית עם 42 נקודות מפתיחת העונה ונוצחה אחרי לא פחות מ-7 משחקי ליגה רצופים ללא הפסד. באיירן מנגד, חזרה לחייך אחרי הפנצ’ר במחזור הקודם, שהיה בדמות 2:2 מאכזב מול המבורג.

שחקני באיירן (רויטרס)שחקני באיירן (רויטרס)

אחרי אדום של קווין אקפוגומה (17), הארי קיין פתח את החגיגה עם פנדל מדויק בדקה ה-20, אנדריי קרמאריץ' השווה כעבור רבע שעה, אך לקראת סיום המחצית החלוץ האיכותי השלים צמד והחזיר לבווארים את היתרון המבטיח, כששתי דקות מאוחר יותר, עדיין בחצי הראשון, האנגלי בישל ללואיס דיאס את השלישי של באיירן.

זה ממש לא נגמר – דיאס השלים גם הוא צמד בדקה ה-62 עם 1:4, אבל כאן הקולומביאני הלוהט של באיירן לא עצר ובדקה ה-89 הוא השלים שלושער ענק. 1:5 מוחץ בסיום. 

1:2 ללייפציג על קלן שנותרה עמוק בתחתית

מוקדם יותר היום לייפציג השיגה ניצחון חוץ יקר בדמות 1:2 על קלן, ונמצאת כרגע במקום הרביעי עם 39 נקודות. המארחת בצרות צרורות, במקום הלפני אחרון עם 17 נקודות בלבד מפתיחת העונה. כריסטוף באומגארטנר הבקיע ללייפציג, יאן טלימאן איזן, אך מילת הסיום הייתה שוב של באומגארטנר עם ה-1:2.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */