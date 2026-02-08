סילבה: ידענו שאם נפסיד המרוץ לאליפות נגמר

אחד מהמשחקים הגדולים העונה בפרמייר ליג התרחש הערב (ראשון) כאשר בסיומו מנצ’סטר סיטי יצאה עם 1:2 יקר על ליברפול באנפילד בזכות מהפך ושער דרמטי של ארלינג הולאנד בתוך תוספת הזמן.

מעבר לכך שהקבוצה של פפ גווארדיולה צמצמה בחזרה את הפער מארסנל המוליכה לשש נקודות, מנצ'סטר סיטי השלימה שני ניצחונות באותה העונה בליגה על ליברפול בפעם הראשונה מאז 1937.

כובש השער הראשון, ברנרדו סילבה, אמר: "אנפילד זה המגרש הכי קשה בפרמייר ליג, ללא ספק. ובדרך כלל, עבור רוב הקבוצות, תיקו זו לא תוצאה רעה פה, אבל בהתחשב בפער שלנו מארסנל בטבלה, היינו צריכים לשאוף לעוד שער, אז כשהבקעתי הייתי די שמח כמובן כי חזרנו למשחק, אבל היינו צריכים עוד אחד”.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים בטירוף (רויטרס)

“אני מרגיש שכל הקבוצה ידעה לפני המשחק שאם נפסיד את המשחק הזה, כנראה שהמרוץ לאליפות נגמר. ארסנל עדיין במצב הרבה יותר טוב מאיתנו, אבל הרגשנו שאנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה. זה מקרב אותנו קצת יותר, התקווה קיימת, אנחנו נילחם עד הסוף - אבל הפער הוא עדיין שש נקודות”, הוסיף.

ארלינג הולאנד בחר לפרגן לג’אנלואיג’י דונארומה, שרשם הצלת ענק בתוספת הזמן: "תראו את דונארומה, תראו את ההצלה האחרונה שהוא עשה, זה מדהים. מבחינתי, זה פשוט יוצא דופן, מה שגם מראה למה הוא הכי טוב בעולם”.

ארלינג הולאנד מול וירג'יל ואן דייק (IMAGO)

על ההרחקה של דומיניק סובוסלאי בסיום, שמנעה את ה-3:1, אמר הולאנד: "מבחינתי, כמובן, השופט צריך לציית לחוקים. אבל בסופו של דבר, אני מרחם על סובוסלאי כי הוא יספוג השעיה לשלושה משחקים. אני חושב שצריך לאשר את השער ולא לתת את הכרטיס האדום, פשוט ככה, אבל זה החוקים, ככה זה”.