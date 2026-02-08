יום ראשון, 08.02.2026 שעה 22:00
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4328-4525צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3728-2825אברטון8
3629-2725סנדרלנד9
3437-3525פולהאם10
3444-4125בורנמות'11
3336-3525ניוקאסל12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
2935-3525טוטנהאם15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2348-3125ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

סילבה: ידענו שאם נפסיד המרוץ לאליפות נגמר

כובש השער הראשון של סיטי ב-1:2 על ליברפול הודה: "תיקו זו תוצאה טובה באנפילד, אבל ידענו שאנחנו חייבים לנצח". הולאנד: "דונארומה הטוב בעולם"

|
ברנרדו סילבה בפעולה (רויטרס)
ברנרדו סילבה בפעולה (רויטרס)

אחד מהמשחקים הגדולים העונה בפרמייר ליג התרחש הערב (ראשון) כאשר בסיומו מנצ’סטר סיטי יצאה עם 1:2 יקר על ליברפול באנפילד בזכות מהפך ושער דרמטי של ארלינג הולאנד בתוך תוספת הזמן.

מעבר לכך שהקבוצה של פפ גווארדיולה צמצמה בחזרה את הפער מארסנל המוליכה לשש נקודות, מנצ'סטר סיטי השלימה שני ניצחונות באותה העונה בליגה על ליברפול בפעם הראשונה מאז 1937.

כובש השער הראשון, ברנרדו סילבה, אמר: "אנפילד זה המגרש הכי קשה בפרמייר ליג, ללא ספק. ובדרך כלל, עבור רוב הקבוצות, תיקו זו לא תוצאה רעה פה, אבל בהתחשב בפער שלנו מארסנל בטבלה, היינו צריכים לשאוף לעוד שער, אז כשהבקעתי הייתי די שמח כמובן כי חזרנו למשחק, אבל היינו צריכים עוד אחד”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים בטירוף (רויטרס)

“אני מרגיש שכל הקבוצה ידעה לפני המשחק שאם נפסיד את המשחק הזה, כנראה שהמרוץ לאליפות נגמר. ארסנל עדיין במצב הרבה יותר טוב מאיתנו, אבל הרגשנו שאנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה. זה מקרב אותנו קצת יותר, התקווה קיימת, אנחנו נילחם עד הסוף - אבל הפער הוא עדיין שש נקודות”, הוסיף.

ארלינג הולאנד בחר לפרגן לג’אנלואיג’י דונארומה, שרשם הצלת ענק בתוספת הזמן: "תראו את דונארומה, תראו את ההצלה האחרונה שהוא עשה, זה מדהים. מבחינתי, זה פשוט יוצא דופן, מה שגם מראה למה הוא הכי טוב בעולם”.

ארלינג הולאנד מול וירגארלינג הולאנד מול וירג'יל ואן דייק (IMAGO)

על ההרחקה של דומיניק סובוסלאי בסיום, שמנעה את ה-3:1, אמר הולאנד: "מבחינתי, כמובן, השופט צריך לציית לחוקים. אבל בסופו של דבר, אני מרחם על סובוסלאי כי הוא יספוג השעיה לשלושה משחקים. אני חושב שצריך לאשר את השער ולא לתת את הכרטיס האדום, פשוט ככה, אבל זה החוקים, ככה זה”.

