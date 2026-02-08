מלך האולם: אוז'ה-אליאסים זכה שוב במונפלייה

פליקס אוז'ה-אליאסים ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הטובים בעולם בתנאי אולם (Indoor). הטניסאי הקנדי בן ה-25, המדורג שמיני בעולם, זכה הערב (ראשון) בטורניר מונפלייה (ATP 250) לאחר ניצחון בגמר על אדריאן מנרינו המקומי בתוצאה 3:6, 6:7 (4).

עבור אוז'ה-אליאסים, מדובר בתואר התשיעי בקריירה, כאשר נתון מדהים מצביע על כך ששמונה מתוך תשעת התארים הללו הושגו על משטחים קשים באולם. הניצחון הזה מעניק לו את התואר השני ברציפות במונפלייה, והוא הופך לראשון בהיסטוריה של הטורניר שמצליח להגן על התואר שלו, לאחר ששחקנים כמו רישאר גאסקה, ג Gael מונפיס ואלכסנדר בובליק זכו בו פעמיים אך לא בשנים עוקבות.

פליקס אוז'ה-אליאסים חובט מול אדריאן מנארינו (אימאגו)

הגמר נפתח בסערה מצד הקנדי, שהציג עליונות מוחלטת מהרגע הראשון. אוז'ה-אליאסים זכה בשמונה הנקודות הראשונות במשחק, שבר פעמיים את הגשותיו של הצרפתי בן ה-37 וסגר את המערכה הראשונה עם 3:6 משכנע בעזרת "ווינר" אדיר בכף היד.

המערכה השנייה הייתה סיפור אחר לגמרי. מנרינו, המדורג 70 בעולם, השתמש בניסיון וביכולות ההגנתיות שלו כדי להקשות על היריב. הדרמה הגיעה לשיאה במצב של 4:5 לזכות הקנדי, כשאדריאן זרק את המחבט בניסיון נואש להגיע לכדור, מה שהוביל לנקודת משחק ראשונה לאוז'ה-אליאסים. הצרפתי הצליח להציל את הנקודה וכפה שובר שוויון. בטיי-ברייק, מנרינו כבר הוביל 2:4, אך הקנדי גילה אופי של שחקן טופ-10, חזר עם אייס גבולי וסגר את הסיפור בנקודת המשחק השנייה שלו.

מעבר לתואר, הזכייה מהווה צפירת הרגעה משמעותית עבור אוז'ה-אליאסים בכל הנוגע לכושרו הגופני. רק בחודש שעבר סבל הקנדי מהתכווצויות קשות והדחה מאכזבת באליפות אוסטרליה הפתוחה, מה שעורר סימני שאלה לגבי עמידותו. השבוע במונפלייה, בו גבר בדרך לגמר על טיטואן דרוגט, ארתור פילס וסטן ואוורינקה, הוכיח שהוא מוכן לאתגרי העונה.

פליקס אוז'ה-אליאסים מכה בדרך לניצחון. (אימאגו)

"יש לי אתגר השנה לחזור לטורינו ולהישאר בטופ 8 בעולם", אמר הקנדי מוקדם יותר השבוע, והוכיח כי הוא אכן בדרך הנכונה עם פתיחת עונה מוצלחת באולם האהוב עליו בצרפת.