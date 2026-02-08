יום ראשון, 08.02.2026 שעה 19:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"לא לעודד, לא לבוא בצהוב ובלי פרובוקציות"

אוהדי בית"ר ירושלים, שהצליחו לקנות כרטיסים ליציע של הפועל ב"ש למשחק מחר, בהודעה: "לא מעודדים במחצית הראשונה, בלי ריבים ובלגן עם אוהדי ב"ש"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר (חגי מיכאלי)

הפועל באר שבע תארח מחר (שני, 20:30) את בית”ר ירושלים באצטדיון טרנר למשחק ענק בין שתי הקבוצות שמוליכות את טבלת ליגת העל, אך לקבוצה מהבירה יש מספר חסרונות משמעותיים לקראת המפגש.

מעבר להיעדרו של הכוכב הגדול של הקבוצה, עומר אצילי, ושל השוער הראשון של הקבוצה, מיגל סילבה, בית”ר תחסר את הקהל שלה, זכר לעונש אי מכירת כרטיסים לקהל חוץ שהוטל עליה, כך שטרנר יהיה מלא באוהדים אדומים של הקבוצה המקומית.

למרות זאת, יש אוהדים של הקבוצה של ברק יצחקי שלא מוכנים לוותר על ההזדמנות להגיע למשחק הגדול שצפוי מחר, והצליחו לרכוש כרטיסים דרך אוהדי הפועל באר שבע שסייעו להם או בדרכים אחרות. יש לציין כי המכירה היא לבעלי היסטוריית רכישה למשחקים של באר שבע בלבד.

אוהדי הפועל באר שבע בטרנר (רדאד גאוהדי הפועל באר שבע בטרנר (רדאד ג'בארה)

אותם אוהדי בית”ר התאגדו בקבוצות וואצאפ, ולידי ONE הגיעה הודעה שנשלחה באחת מאותן קבוצות, ובה הוראות ו”כללי התנהגות” לאוהדים הצהובים-שחורים שיגיעו מחר לטרנר.

בהודעה נכתב: “דגשים חשובים לחברי הקבוצה: לא מוציאים שום הודעה מהקבוצה – אין הפצה, אין צילומים, אין העברות. לא מחפשים חיכוכים – לא ריבים, לא פרובוקציות, לא בלגן עם אוהדי ב”ש. לפי הנחיות והמצב בשטח – לא מעודדים במחצית הראשונה, אלא אם רואים שזה אפשרי ובטוח, כדי למנוע הסתבכות עם המשטרה”.

ההודעה בקבוצה של אוהדי בית"ר ירושלים (צילום מסך)ההודעה בקבוצה של אוהדי בית"ר ירושלים (צילום מסך)

“כניסה ליציע – להגיע אחרי פתיחת השערים ובשעות העומס, לרוב סביב שעה אחרי פתיחת השערים. לבוש – בלי צהוב. צבע ניטרלי בלבד. חשוב מאוד – תהיו מוכנים עם מספר לקוח או תעודת זהות של הקונה, למקרה שיבקשו לבדוק היסטוריית רכישה – תדעו מה לענות. באים חכמים, רגועים, ושומרים אחד על השני. יאללה בית”ר”. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */