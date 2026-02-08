0:3 לקטמון על חולון, 0:4 לקריית גת על רעננה

המחזור ה-18 בליגת העל בכדורגל נשים נערך הערב (ראשון) כאשר מוליכת הטבלה, הפועל קטמון ירושלים, שמרה על הפער בפסגה מהשנייה, מ.ס קריית גת, על ארבע נקודות.

הקבוצה מהבירה אירחה את מכבי חולון בספורטק עמק הארזים וניצחה אותה 0:3 בזכות שערים עצמי של אליסיה אליזבת' פאליסטר בדקה השישית ושערים של דוריס בואדואה (13') וסמדר כהן (24').

קריית גת התארחה באצטדיון רמת גן אצל הפועל רעננה ולא התקשתה גם היא עם 0:4 מוחץ. שער של מעיין בן ישראל פתח את החגיגה בדקה ה-57, בעוד דניאלה הלנה הוסיפה שלושער בזק (88', 91', 94').

במשחק רב שערים, מכבי אס”א תל אביב, שאירחה באצטדיון בנס ציונה את מכבי כישרונות חדרה, ניצחה 3:4. המארחת כבר הובילה 0:3 בזכות שערים של נייטיאלי קוסטה קוריאה (11'), ויקטוריה ציקון (35') ותלמה טל (45'), אך מאיה קבררה (68', 69') ואלקסנדרה ינבה (82') הובילו לקאמבק גדול. לבסוף, ויקטוריה ציקון השלימה צמד בדקה ה-97 והעניקה שלוש נקודות לאס”א תל אביב.

בקרב תחתית, מכבי פנתרות אשדוד התארחו אצל מ.כ רמת השרון באצטדיון גרונדמן וניצחו 1:2. המארחת, אצלה נכללו בסגל הערב 17 שחקניות, הובילה בזכות שער של מירים קמארה (36'), אך ירדן מלכה אוזל (52') ונרי הילה כץ-חדד (59') השלימו מהפך.