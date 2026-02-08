יום ראשון, 08.02.2026 שעה 21:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

אמבפה וגרסיה בהרכב ריאל מדריד מול ולנסיה

ב-22:00 בערוץ ONE: ארדה גולר ישלים את ההתקפה של הבלאנקוס, טשואמני, ואלוורדה וקמאבינגה בקישור. דוד חימנס, ראול אסנסיו, האוסן וקאררס בהגנה

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

המחזור ה-23 בליגה הספרדית יצא לדרך כבר אתמול (שבת), ויימשך הערב (22:00, שידור חי בערוץ ONE) כאשר ריאל מדריד, שרוצה לצמק את הפער מברצלונה לנקודה אחת בלבד, תתארח אצל ולנסיה, שחולמת על סנסציה שתוציא אותה מהתחתית הבוערת.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דוד חימנס, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, קיליאן אמבפה וגונזאלו גרסיה.

הרכב ולנסיה: סטולה דימטרייבסקי, אונאי נונייס, חוסה מנואל קופטה, אראי ג’ומרט, חוסה גאיה, פיליפ אוגריניץ’, פפלו, לואיס ריוחה, ארנאוט דנג’ומה, הוגו דורו ולוקאס בלטרן.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

הבלאנקוס מגיעים למשחק כשהם יודעים שברצלונה ניצחה והפער בפסגה כרגע עומד על ארבע נקודות. אחרי הניצחון הדרמטי על ראיו ויקיאנו במחזור הקודם, הפעם תנסה החבורה של ארבלואה לגמור את המשחק מוקדם יותר ולחזור עם שלוש נקודות.

מן העבר השני, העטלפים מסובכים בתחתית. רק נקודה אחת בלבד מפרידה ביניהם לבין הקו האדום, כשהם יודעים שהם חייבים כל נקודה במאבק. ולנסיה מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים בליגה ותקווה לעשות הפתעה ולהוציא לפחות נקודה.

בסיבוב הקודם, התוצאה הייתה חד משמעית לטובת ריאל מדריד, אחרי 0:4 ענק. קיליאן אמפבה השלים צמד, ג’וד בלינגהאם הוסיף ואלברו קרראס חתם. בין לבין ויניסיוס עוד החמיץ מהנקודה הלבנה.

