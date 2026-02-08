אמבפה וגרסיה בהרכב ריאל מדריד מול ולנסיה

המחזור ה-23 בליגה הספרדית יצא לדרך כבר אתמול (שבת), ויימשך הערב (22:00, שידור חי בערוץ ONE) כאשר ריאל מדריד, שרוצה לצמק את הפער מברצלונה לנקודה אחת בלבד, תתארח אצל ולנסיה, שחולמת על סנסציה שתוציא אותה מהתחתית הבוערת.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דוד חימנס, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, קיליאן אמבפה וגונזאלו גרסיה.

הרכב ולנסיה: סטולה דימטרייבסקי, אונאי נונייס, חוסה מנואל קופטה, אראי ג’ומרט, חוסה גאיה, פיליפ אוגריניץ’, פפלו, לואיס ריוחה, ארנאוט דנג’ומה, הוגו דורו ולוקאס בלטרן.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

הבלאנקוס מגיעים למשחק כשהם יודעים שברצלונה ניצחה והפער בפסגה כרגע עומד על ארבע נקודות. אחרי הניצחון הדרמטי על ראיו ויקיאנו במחזור הקודם, הפעם תנסה החבורה של ארבלואה לגמור את המשחק מוקדם יותר ולחזור עם שלוש נקודות.

מן העבר השני, העטלפים מסובכים בתחתית. רק נקודה אחת בלבד מפרידה ביניהם לבין הקו האדום, כשהם יודעים שהם חייבים כל נקודה במאבק. ולנסיה מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים בליגה ותקווה לעשות הפתעה ולהוציא לפחות נקודה.

בסיבוב הקודם, התוצאה הייתה חד משמעית לטובת ריאל מדריד, אחרי 0:4 ענק. קיליאן אמפבה השלים צמד, ג’וד בלינגהאם הוסיף ואלברו קרראס חתם. בין לבין ויניסיוס עוד החמיץ מהנקודה הלבנה.