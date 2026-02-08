ילדים ב': ניצחון דרמטי להפועל עכו בדרבי האזורי

נציגותיהן של הפועל עכו והפועל מטה אשר נפגשו בבוקר יום שבת במגרש בעכו למשחק דרבי אזורי, שכן משכנה של מטה אשר הוא במתחם האימונים בקיבוץ עין המפרץ, הממוקם בכניסה לעיר. שתי הקבוצות, שנחשבות לקבוצות מובילות ומצליחות בליגה, גילו יכולת טובה, שתיהן צעדו ביתרון ושמטו אותו, אך סיום דרמטי העניק למארחת ניצחון 2:3. חניכיו של מורנו מריע זכו בניצחון מספר 12 העונה על האורחת, שלא הייתה רחוקה מהשגת ניצחון תשיעי.

האורחת הייתה הראשונה לכבוש במהלך החצי הראשון, לאחר טעות בהגנת עכו, אך בדקה ה-30 שער שכבש בשיר סעיד קבע שוויון 1:1. את המחצית השנייה המארחת פתחה עם גול שקבע מהפך, שכבש יהלי אבוטבול, אך מטה אשר הצליחה להשוות, זאת לאחר שבעיטה חופשית הובילה את הכדור למשקוף, אך שחקן אורח דחק את הכדור וקבע 2:2. עמוק בתוספת הזמן, כעשרים שניות לפני תום המשחק, מסירה של הקפטן, הלל דהן, מצאה את חליל עוראבי, שבעט מהרחבה לפינה הרחוקה וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות הפועל עכו, שנהנית מהמאזן השני בטיבו בליגה.

מורנו מריע, מאמן הפועל עכו, סיכם בסיום: "משחק קשוח נגד קבוצה מצוינות, שמתמודדת איתנו בצמרת. מחצית ראשונה מצוינת שלנו, אך עם המון החמצות. ניצחנו את המשחק דווקא בסיומה של מחצית שניה פחות טובה שלנו, במהלכה ביצעתי הרבה חילופים. אנחנו שמחים לנצח, שואפים להמשיך בקו העליה שלנו, להמשיך במגמת השיפור ממשחק למשחק, במסלול הניצחונות ולסיים את העונה עם המאזן הטוב ביותר בליגה, כשמטרת העל היא להביא שחקנים לעונה הבאה ברמת מוכנות גבוהה".

הפועל עכו ילדים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל עכו יוצאת לפגרה ארוכה, הקבוצה תארח בעוד שלושה שבועות את אהלי טמרה. לעומתה, הפועל מטה אשר תארח בעוד שבועיים את הפועל רמות מנשה מגידו במטרה לחזור למסלול הניצחונות.