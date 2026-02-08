4 קבוצות דורשות: הכרעה מואצת בעניין טבריה

מסמך רשמי הוגש היום (ראשון) לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בישראל, בו פנו הפועל חיפה, עירוני קריית שמונה, בני ריינה והפועל ירושלים בבקשה לקביעת לוח זמנים מואץ והכרעה עוד לפני סיום העונה הסדירה בעניין כתב האישום החמור נגד עירוני טבריה. המסמך הופנה הן לבית הדין והן להתאחדות לכדורגל, ונוגע להשלכות אפשריות של ההליך על מאבקי התחתית.

בפנייה מצוין כי "הדיון המקדמי השני בתיק נקבע ליום 25.3.26, ולאחריו צפויים (מן הסתם) הליכים נוספים", כאשר ברקע העובדה שהעונה הסדריה בפלייאוף התחתון עתידה להסתיים ב-2.5.26. לטענת הקבוצות, קיים "חשש ממשי כי ההליך לא יוכרע עד לסיום העונה, ואף עלול להיגרר לעונה הבאה".

עוד נכתב כי לעיכוב אפשרי "עשויות להיות השלכות רוחב משמעותיות על טוהר התחרות, על עיקרון השוויון בין הקבוצות ועל זכויותיהם של הקבוצות הח"מ", זאת אף שהן אינן צד ישיר להליך. לדבריהן, למרות שאינן מעורבות ישירות בתיק, הן עלולות להיות מושפעות מתוצאותיו בפועל.

מימין, מיקי ביתן (עירוני טבריה)

בהמשך ההתייחסות מוזכר כי על פי הנטען בכתב האישום, "העבירות החמורות המיוחסות לטבריה בוצעו טרם פתיחת עונת משחקים 2025/26", וככל שיוכחו – השפעתן והשלכותיהן הספורטיביות "נוגעות במישרין לעונה הנוכחית". בכך מבקשות הקבוצות להדגיש את הזיקה הישירה של ההליך למאבקים הספורטיביים המתנהלים כעת.

הקבוצות מדגישות כי אין בפנייתן "בכדי לגרוע מזכויות מי מהצדדים להליך או מחזקת החפות", אלא שמטרתן להבטיח שהבירור וההכרעה ייעשו במסגרת זמנים קצובה שתאפשר "מתן סעד אפקטיבי ובעל משמעות ממשית". לטענתן, הכרעה מאוחרת עלולה לרוקן את ההליך ממשמעות מעשית.

בסיום מבקשות הפועל חיפה, קריית שמונה, בני ריינה והפועל ירושלים כי בית הדין "יורה על קביעת לוח זמנים מואץ ומרוכז לניהול ההליך, לרבות קיום דיונים סמוכים ומתן הכרעה סופית בהקדם האפשרי", כך שהחלטה תינתן, ככל הניתן, עוד לפני תום עונת המשחקים הנוכחית, נוכח "החשיבות הציבורית והספורטיבית שבמתן הכרעה מהירה ויעילה בנסיבות העניין".