יום ראשון, 08.02.2026 שעה 18:35
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

ההתאחדות ביקשה: פיצול בין טבריה לשחקניה

ההתאחדות מבקשת לפצל בדיונים בין המועדון, ביתן ובר לבין השחקנים: "לא ניתן להשוות בין הנאשמים". עו"ד של שפסו: "נסכים ונבקש מחיקתו מכתב האישום"

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

ההתאחדות לכדורגל הגישה לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות בקשה רשמית באמצעות תובע ההתאחדות עו”ד גלעד ברגמן לפצל את הדיון בין הנאשמים בכתב האישום החמור של עירוני טבריה, וכן בהקדמת מועדים שנקבעו בהחלטה קודמת של בית הדין מיום 5.2.2026.

כזכור, בכתב האישום מואשמים עירוני טבריה ושמונה גורמים נוספים, בהם חבר הנהלה, בעלת תפקיד ושחקנים, בעבירות של הפרת תקנון התקציבים ותקנוני ההתאחדות “בנסיבות מחמירות”. במסגרת הבקשה מדגישה ההתאחדות כי יש להבחין בין הנאשמים – עירוני טבריה, מיקי ביתן ויעל בר לבין יתר הנאשמים, השחקנים – אלי בלילתי, והיב חביבאללה, שי קונסטנטין, הארון שאפסו, גיא חדידה ובן והבה ולדבריה “לא ניתן להשוות בין הנאשמים 1-3 (טבריה, ביתן ובר) ליתר הנאשמים לעניין זה”.

המאשימה מציינת כי בהתאם להחלטת בית הדין, נקבע פרק זמן של 21 יום לצורך השלמת הליכי גילוי ועיון, כאשר רק לאחר מכן ניתן יהיה להגיש כתבי הגנה ולקבוע דיון לגוף ההליך, מועד שצפוי, לדבריה, לא לפני 25.3.2026. לטענתה, “ברובם המוחלט” הליכי העיון בעניינם של הנאשמים 1-3 כבר הסתיימו בפועל.

מימין, מיקי ביתן (עירוני טבריה)מימין, מיקי ביתן (עירוני טבריה)

עוד נטען בבקשה כי “רוב מוחלט של חומרי החקירה ומסמכים אחרים… מצויים בחזקת הנאשמים 1-3”, וכי אותם נאשמים אף הבהירו “בהגינותם, כי הם לא מבקשים את המצאתם בשנית”. בנוסף צוין כי גם בא כוח הנאשמים עצמו הודיע כי בכוונתו לבקש עיון “במסמך בודד”, אשר “אינו נוגע ישירות להליך ואף אינו ‘חומר חקירה’”, אלא נדרש לצורך טענה של “אכיפה בררנית”.

בבקשה מדגישה המאשימה את חשיבות ההכרעה המהירה, במיוחד בעניינה של עירוני טבריה, תוך ציון כי “ישנה חשיבות רבה בהגעה להכרעה מהירה (לכל הפחות בעניינה של מועדון עירוני טבריה)”. לטענתה, תוצאות ההליך המשמעתי עשויות להשפיע לא רק על הקבוצה עצמה, אלא גם על קבוצות נוספות בליגה, וכי דחייה עלולה להביא למצב שבו ההכרעה תתקבל “רק בסמוך למועד סיום משחקי הליגה, תוצאה שאינה רצויה לכל הדעות”.

הארון שפסו (חגהארון שפסו (חג'אג' רחאל)

בסיום הבקשה מתבקש בית הדין, מטעמי ייעול וצמצום הדיון, להורות על פיצול ההליך בין הנאשמים 1-3 ליתר הנאשמים, ולקצוב מועדים קצרים משמעותית בעניינם, “ולכל הפחות לצמצם את פרק הזמן למספר ימים בודדים”. ההתאחדות מוסיפה כי טרם ניתנה תגובת הנאשמים לבקשה, אך זו “תימסר ישירות לבית הדין הנכבד”, ולסיכום נכתב: “מן הדין והצדק להיעתר לבקשה”.

בנוסף, מנהלת הליגות לכדורגל הגישה בקשה במסגרתה הצטרפה לבקשת ההתאחדות לכדורגל לפיצול ולהקדמת הדיון, אך בית הדין הבהיר כי מנהלת הליגות אינה צד להליך, וכי עליה להגיש בקשה מתאימה אם ברצונה להיות צד.

ההחלטה ניתנה על ידי הרכב הדיינים נעם ליובין, סיגל ברלינר לוינסון וגיא מונין, שקבעו כי תינתן זכות תגובה לנאשמים עד למועד שנקבע, ולאחר מכן תתקבל החלטה תוך התחשבות בשיקולי יעילות הדיון.

עו”ד שי טל, פרקליטו של הארון שפסו, אמר: “אנחנו נסכים לפיצול הדיון. במקביל נגיש  בקשה למחיקת שפסו מכתב האישום בשל פער קטן מ-100,000 ש”ח בין חוזי הבקרה לנספחים (התנאי שקבע התובע להגשת כתב אישום)”.

