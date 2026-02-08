ילדים ג': הפועל חיפה חגגה בר מצוות ניצחונות

במחלקת הנוער של הפועל חיפה לא חוו זמן ממושך עונה מוצלחת באופן משמעותי של קבוצה בשנתוני התשיעיות. קבוצת ילדים ג', המודרכת ע"י יניב אזאצ'י, מביאה הרבה כבוד וגאווה למועדון בעונה זו. הקבוצה השתלבה בצורה מצוינת בליגת שרון, בתום 14 משחקי ליגה מאזנה עומד על הפסד אחד ו-13 ניצחונות רצופים. שלושה ימים לפני שתארח למשחק גביע מאתגר את מכבי ת"א דרום מליגת מרכז, הצליחה הקבוצה לנצח בתוצאה 1:2 את משחקה הליגה הביתי מול הפועל פ"ת צפון, שנערך באצטדיון בקריית ים.

הפועל פ"ת, שאמנם ניצחה עד אתמול (שבת) בשלושה משחקים, היוותה יריבה עיקשת ולא עשתה חיים קלים לחבורה האדומה של יניב אזאצ'י. הפועל חיפה עבדה קשה כדי למצוא את רשתה של הפועל פ"ת, היא הצליחה לעשות זאת פעמיים בשלב מתקדם, כשעל צמד השערים חתום שחקן יליד 2015, רוי אראל, בנו של גל - מאמנה עד לא מזמן של הקבוצה הבוגרת, שנחשב לאחד מהסמלים הגדולים של המועדון. רוי אראל, שמשחק בקביעות עם קבוצת ילדים ג' כבש צמד שערים, בדקות ה-45 וה-55, והעניק לקבוצתו יתרון 0:2, כאשר הוא מלך שערי הקבוצה עם 23 כיבושים.

הפועל פ"ת מצידה לא אמרה נואש וכבשה שער מצמק בבעיטת פנדל בדקה ה-60, לאחר מכן הפגינה נחישות במטרה למחוק את היתרון החיפאי, אך בסיום ניצחון 1:2 לזכות הפועל חיפה. יניב אזאצ'י, מאמן הקבוצה, שיתף בתחושותיו: "הגעתי לקבוצה במחזור הרביעי. עבורי מדובר בסגירת מעגל מרגשת. הגעתי למועדון שגדלתי בו כנער. אני שמח מאוד על המעבר ועל ההצלחה. אני דוגל בעבודה קשה התמדה ותמיד תמיד הדבר הכי חשוב בעיניי היא הצניעות, שאני משריש לכל שחקניי וחניכיי".

גל אראל , גאה בבן (עמרי שטיין)

על המשחק ועל העונה המוצלחת שעושה קבוצתו, הוסיף המאמן: "היה משחק צמוד מאוד, במשחק שבו הייתה לנו עדיפות. רוי אראל הבקיע בהתקפת מעבר מהירה תוך שזיהה יציאה של השוער והגביה מעליו - גול שיתחרה על שער העונה. ההצלחה של הקבוצה נובעת בראש ובראשונה מעבודה קשה , נחישות, התמדה ואמונה שהכל אפשרי גם בליגה כזאת מאתגרת. אני גאה בילדים שעשו שינוי בגישה ותוך כדי אמונה בעצמם בצניעות הגיעו להישגים מרשימים. תודה למנשה לוי, מנהל המחלקה, על התמיכה הרבה בקבוצה".

על מטרות הקבוצה בהמשך דרכה הוסיף המאמן: "המטרות הן להמשיך בהתקדמות, שכמה שיותר שחקנים מהשנתון הזה יגיעו לקבוצות הנערים והנוער במועדון. ביום שלישי נעשה הכל כדי להפתיע ולהדיח את מכבי ת"א, מחזיקת הגביע של השנתון. המשימה לא תהיה קלה. אנחנו מקווים להגיע כמה שיותר רחוק בגביע המדינה".