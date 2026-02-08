יום ראשון, 08.02.2026 שעה 18:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים ג' שרון
לוח תוצאות

ילדים ג': הפועל חיפה חגגה בר מצוות ניצחונות

ניצחון 13 ברציפות לקבוצת הילדים של האדומים מהכרמל, הפעם 1:2 על הפועל פ"ת צפון. בנו של גל אראל כבש את צמד השערים לזכות המנצחת. בשלישי: גביע

|
הפועל חיפה ילדים ג' (באדיבות המועדון)
הפועל חיפה ילדים ג' (באדיבות המועדון)

במחלקת הנוער של הפועל חיפה לא חוו זמן ממושך עונה מוצלחת באופן משמעותי של קבוצה בשנתוני התשיעיות. קבוצת ילדים ג', המודרכת ע"י יניב אזאצ'י, מביאה הרבה כבוד וגאווה למועדון בעונה זו. הקבוצה השתלבה בצורה מצוינת בליגת שרון, בתום 14 משחקי ליגה מאזנה עומד על הפסד אחד ו-13 ניצחונות רצופים. שלושה ימים לפני שתארח למשחק גביע מאתגר את מכבי ת"א דרום מליגת מרכז, הצליחה הקבוצה לנצח בתוצאה 1:2 את משחקה הליגה הביתי מול הפועל פ"ת צפון, שנערך באצטדיון בקריית ים.
הפועל פ"ת, שאמנם ניצחה עד אתמול (שבת) בשלושה משחקים, היוותה יריבה עיקשת ולא עשתה חיים קלים לחבורה האדומה של יניב אזאצ'י. הפועל חיפה עבדה קשה כדי למצוא את רשתה של הפועל פ"ת, היא הצליחה לעשות זאת פעמיים בשלב מתקדם, כשעל צמד השערים חתום שחקן יליד 2015, רוי אראל, בנו של גל - מאמנה עד לא מזמן של הקבוצה הבוגרת, שנחשב לאחד מהסמלים הגדולים של המועדון. רוי אראל, שמשחק בקביעות עם קבוצת ילדים ג' כבש צמד שערים, בדקות ה-45 וה-55, והעניק לקבוצתו יתרון 0:2, כאשר הוא מלך שערי הקבוצה עם 23 כיבושים.
הפועל פ"ת מצידה לא אמרה נואש וכבשה שער מצמק בבעיטת פנדל בדקה ה-60, לאחר מכן הפגינה נחישות במטרה למחוק את היתרון החיפאי, אך בסיום ניצחון 1:2 לזכות הפועל חיפה. יניב אזאצ'י, מאמן הקבוצה, שיתף בתחושותיו: "הגעתי לקבוצה במחזור הרביעי. עבורי מדובר בסגירת מעגל מרגשת. הגעתי למועדון שגדלתי בו כנער. אני שמח מאוד על המעבר ועל ההצלחה. אני דוגל בעבודה קשה התמדה ותמיד תמיד הדבר הכי חשוב בעיניי היא הצניעות, שאני משריש לכל שחקניי וחניכיי".

גל אראל , גאה בבן (עמרי שטיין)גל אראל , גאה בבן (עמרי שטיין)

על המשחק ועל העונה המוצלחת שעושה קבוצתו, הוסיף המאמן: "היה משחק צמוד מאוד, במשחק שבו הייתה לנו עדיפות. רוי אראל הבקיע בהתקפת מעבר מהירה תוך שזיהה יציאה של השוער והגביה מעליו - גול שיתחרה על שער העונה. ההצלחה של הקבוצה נובעת בראש ובראשונה מעבודה קשה , נחישות, התמדה ואמונה שהכל אפשרי גם בליגה כזאת מאתגרת. אני גאה בילדים שעשו שינוי בגישה ותוך כדי אמונה בעצמם בצניעות הגיעו להישגים מרשימים. תודה למנשה לוי, מנהל המחלקה, על התמיכה הרבה בקבוצה".

על מטרות הקבוצה בהמשך דרכה הוסיף המאמן: "המטרות הן להמשיך בהתקדמות, שכמה שיותר שחקנים מהשנתון הזה יגיעו לקבוצות הנערים והנוער במועדון. ביום שלישי נעשה הכל כדי להפתיע ולהדיח את מכבי ת"א, מחזיקת הגביע של השנתון. המשימה לא תהיה קלה. אנחנו מקווים להגיע כמה שיותר רחוק בגביע המדינה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */