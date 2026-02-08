אקיטיקה בחוד של ליברפול, הולאנד אצל סיטי

המחזור ה-25 בליגה האנגלית התחיל אתמול (שבת) ונמשך גם היום עם קרב ענקיות. אחרי הניצחון של ארסנל על סנדרלנד, מנצ’סטר סיטי חייבת לצמק את הפער בפסגה עם שלוש נקודות, כשהיא תתארח אצל האלופה המכהנת ליברפול ב-18:30, שמבחינתה רוצה להגיע למקום המוביל לליגת האלופות בעונה הבאה.

הרכב ליברפול: אליסון, דומיניק סובוסלאי, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, מילוש קרקז, ראיין חראבנברך, אלכסיס מק אליסטר, מוחמד סלאח, פלוריאן וירץ, קודי גאקפו והוגו אקיטיקה.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’יאנלואיג’י דונארומה, מתיאוס נונס, עבדוקאדיר חוסאנוב, מארק גוהאיי, ריאן עיית נורי, רודרי, ברנרדו סילבה, ניקו או’ריילי, אנטואן סמניו, עומאר מרמוש וארלינג הולאנד.

מהצד של המארחת, החבורה של ארנה סלוט מגיעה בכושר טוב. אחרי הניצחון הענק 0:6 בליגת האלופות על קרבאח ועוד 1:4 גדול על ניוקאסל בליגה, המרסיסיידרס רוצים ניצחון שיקרב אותם אל עבר הטופ ארבע, במיוחד אחרי הניצחונות של מנצ’סטר יונייטד וצ’לסי.

מן העבר השני, בצד של האורחת, החבורה של פפ גווארדיולה יודעת שהיא חייבת ניצחון כדי להישאר במרוץ על האליפות. אחרי הניצחון של ארסנל אמש הפער גדל לתשע נקודות בפסגה, והתכולים יודעים שהם חייבים לנצח כדי לצמק לשש, בטח אחרי התיקו עם טוטנהאם במחזור הקודם.

במפגש הקודם בין הקבוצות העונה, זה נגמר בניצחון מוחץ של מנצ’סטר סיטי, עם 0:3 ענק. ארלינג הולאנד החמיץ פנדל, אבל כבש לאחר מכן את הראשון. ניקו גונסאלס הכפיל וז’רמי דוקו חתם. איך זה ייגמר הפעם?