יום ראשון, 08.02.2026 שעה 18:47
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4328-4525צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3728-2825אברטון8
3629-2725סנדרלנד9
3437-3525פולהאם10
3444-4125בורנמות'11
3336-3525ניוקאסל12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
2935-3525טוטנהאם15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2348-3125ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

אקיטיקה בחוד של ליברפול, הולאנד אצל סיטי

החלוץ הצרפתי יפתח במדי המרסיסייד ב-18:30 נגד התכולים, כשלצידו וירץ וסלאח, סובוסלאי מגן. מנגד, הנורבגי יעלה כשמאחוריו ישחקו סמניו ומרמוש

|
דומיניק סובוסלאי וניקו או'ריילי במאבק (רויטרס)
דומיניק סובוסלאי וניקו או'ריילי במאבק (רויטרס)

המחזור ה-25 בליגה האנגלית התחיל אתמול (שבת) ונמשך גם היום עם קרב ענקיות. אחרי הניצחון של ארסנל על סנדרלנד, מנצ’סטר סיטי חייבת לצמק את הפער בפסגה עם שלוש נקודות, כשהיא תתארח אצל האלופה המכהנת ליברפול ב-18:30, שמבחינתה רוצה להגיע למקום המוביל לליגת האלופות בעונה הבאה.

הרכב ליברפול: אליסון, דומיניק סובוסלאי, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, מילוש קרקז, ראיין חראבנברך, אלכסיס מק אליסטר, מוחמד סלאח, פלוריאן וירץ, קודי גאקפו והוגו אקיטיקה.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’יאנלואיג’י דונארומה, מתיאוס נונס, עבדוקאדיר חוסאנוב, מארק גוהאיי, ריאן עיית נורי, רודרי, ברנרדו סילבה, ניקו או’ריילי, אנטואן סמניו, עומאר מרמוש וארלינג הולאנד.

מהצד של המארחת, החבורה של ארנה סלוט מגיעה בכושר טוב. אחרי הניצחון הענק 0:6 בליגת האלופות על קרבאח ועוד 1:4 גדול על ניוקאסל בליגה, המרסיסיידרס רוצים ניצחון שיקרב אותם אל עבר הטופ ארבע, במיוחד אחרי הניצחונות של מנצ’סטר יונייטד וצ’לסי.

מן העבר השני, בצד של האורחת, החבורה של פפ גווארדיולה יודעת שהיא חייבת ניצחון כדי להישאר במרוץ על האליפות. אחרי הניצחון של ארסנל אמש הפער גדל לתשע נקודות בפסגה, והתכולים יודעים שהם חייבים לנצח כדי לצמק לשש, בטח אחרי התיקו עם טוטנהאם במחזור הקודם.

במפגש הקודם בין הקבוצות העונה, זה נגמר בניצחון מוחץ של מנצ’סטר סיטי, עם 0:3 ענק. ארלינג הולאנד החמיץ פנדל, אבל כבש לאחר מכן את הראשון. ניקו גונסאלס הכפיל וז’רמי דוקו חתם. איך זה ייגמר הפעם? 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */