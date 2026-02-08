יום ראשון, 08.02.2026 שעה 19:43
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
281405-151116בני הרצליה
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
251335-129916הפועל חולון
251189-128415הפועל ירושלים
221343-128416מכבי ראשל"צ
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
211289-126815עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
211372-129415עירוני קריית אתא
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

רבע 2, 01:45: קריית אתא - הפועל ב"ש 43:42

ליגת העל, מחזור 16: שתי הקבוצות רוצות לקטוע רצפי הפסדים. ג'מיה ניל פתח חזק בעבור הצפוניים, קודי דמפס התעורר גם הוא והביא אותנו למשחק צמוד

|
קודי דמפס (רועי כפיר)
קודי דמפס (רועי כפיר)

המחזור ה-16 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כשאליצור קריית אתא מארחת באולם רמז את הפועל באר שבע. שתי הקבוצות מגיעות למשחק לאחר שהפסידו והודחו מרבע גמר גביע המדינה, כששתיהן מחזיקות במאזן זהה בליגה של תשעה הפסדים ושישה ניצחונות.

החבורה של אלדד בנטוב מגיעה למשחק הערב עם רצף של שבעה הפסדים בכל המסגרות, כשהשלושה האחרונים היו ביותר מ-20 הפרש. הצפוניים, שנכנעו בכל ארבעת משחקי הליגה האחרונים שנערכו באולמם הביתי, יחפשו שם ניצחון ראשון אחרי יותר משלושה חודשים, מ-2 בנובמבר 2025, ליתר דיוק, אז גברו על בני הרצליה 101:113 במסגרת המחזור הרביעי.

הקבוצה מבירת הנגב, גם כן רוצה לקטוע רצף הפסדים משלה, עם זאת היא יכולה להתעודד שההפסדים היו לשלוש מארבע המוליכות, והפועל העמק שהתחילה את המומנטום השלילי. הדרומיים אומנם מחזיקים במאזן בית שלילי של 6:2, אבל דווקא כשהם יוצאים מהקונכייה מצבם הרבה יותר טוב, עם מאזן 3:4 חיובי, וההפסד היחיד שלהם בארבעת משחקי החוץ האחרונים הגיע במחזור הקודם מול הפועל תל אביב.

רבע ראשון: 24:28 לעירוני קרית אתא

חמישייה עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה

חמישייה הפועל ב”ש: ג’ייק אוניל, ברנדון אנג’ל, סם איוריו, יואב ויטלם, קודי דמפס

# 10:00-5:00: המשחק נפתח בדקה דומייה לזכרו של דייויד פדרמן. ניל פתח חזק את המשחק עם 6 נקודות רצופות, כשהוא מראה את כל הרפרטואר שלו עם שלשה סל ועבירה בחדירה, וקליעה מהעונשין. דמפס היה הראשון שהעלה את האורחת על הלוח, אנג’ל ו-ויטלם צימקו את ההפרש, אבל 4 נקודות של בודי יום הגדילו שוב את היתרון.

# 5:00-0:00: דמפס הוביל את באר שבע ליתרון הראשון שלה הערב עם ריצת 0:7. שלשות של ניל, יום ולוק ודאנק גדול של האנה עצרו את הריצה של האורחת והשיבו את היתרון אל הצפוניים. בסופו של רבע התקפי התוצאה עמדה על 24:28 לעירוני קרית אתא.

רבע שני

# 10:00-5:00: 4 נקודות רצופות של באר שבע הביאו אותנו לשוויון, ומכאן והלאה אף קבוצה לא הצליחה ליצור ריצה ולעלות ליתרון משמעותי. ויטלם הוביל את קבוצתו ועלה לדו ספרתי בנקודות, גם ג’מייה ניל כבר בספרות כפולות.

