סער פדידה סיכם את תנאיו בהפועל חיפה

אחרי שנכנעה אתמול (שבת) באצטדיון סמי עופר 2:0 למ.ס אשדוד וירדה אל מתחת לקו האדום וגם שחררה את ג’בון איסט להפועל באר שבע, הפועל חיפה בדרך להתחזק.

סער פדידה, שעל מועמדותו להפועל חיפה פורסם לראשונה ב-ONE, סיכם את תנאיו בקבוצה של חיים סילבס עד תום העונה וצפוי לעבור מבני ריינה, שם הוא לא נמצא בתוכניות.

הקשר גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה ובעונת 2015/16 חצה את הכביש ועבר ליריבה העירונית, הפועל חיפה, במדיה הופיע 91 פעמים והוסיף שלושה שערים.

בעונת 2022/23 עבר להפועל חדרה וסיפק עונה נהדרת עם 30 הופעות וחמישה שערים, כאשר לאחר מכן יצא לאירופה וחתם באולימפיה ליובליאנה, במדיה הופיע 34 פעמים בכל המסגרות והוסיף שלושה שערים ושני בישולים.

בקיץ שעבר פדידה חתם בבני ריינה ובעונה שעברה אף כבש שבעה שערים במדי הקבוצה בכל המסגרות. בעונה הנוכחית פחות הצליח לבוא לידי ביטוי וכבש שני שערים, אחד בליגה ואחד בגביע הטוטו.