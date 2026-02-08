לייבוביץ' ישפוט את המשחק בין בית"ר למכבי ת"א

כאשר המחזור ה-22 עוד בעיצומו, היום (ראשון) פורסמו שיבוצי השופטים למשחקי המחזור ה-23 בליגת ווינר. במוקד, גל לייבוביץ’ ישפוט את משחק הצמרת בין בית”ר ירושלים למכבי תל אביב אשר ייערך באצטדיון טדי ב-16.2. מי שיעזור ללייבוביץ’ בעמדת ה-VAR יהיה אלי חכמון.

בנוסף למשחק המרכזי, נאאל עודה ינהל את המפגש בין מ.ס אשדוד לבין הפועל באר שבע באצטדיון ה-י”א, טל כרמלי יהיה אחראי על ההתמודדות בין מכבי חיפה לבני סכנין בסמי עופר ואוראל גרינפלד קיבל את קרב התחתית בין קריית שמונה לעירוני טבריה.

במסגרת המשחקים הנוספים של המחזור, דקל צינו יעמוד על הקווים במשחק בין הפועל פתח תקווה להפועל חיפה, אביעד שילוח ישפוט את המשחק בין בני ריינה למכבי נתניה ושניר לוי ינהל את ההתמודדות בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים.