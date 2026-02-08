המחוזי נזף בהפועל: משכו בקשתכם לדרבי חוזר

בדיון שנערך אחר הצהריים, היום (ראשון), בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בין הפועל ת"א למכבי ת"א וההתאחדות לכדורגל, דנו הצדדים על קיום משחק חוזר והחזרת הנקודות לאדומים, בעקבות אירועי הדרבי שנערך באוקטובר 2025.

השופט גלעד הס, ששפט גם במשפט בשנה שעברה שעסק בעניין דומה בו הפועל ב"ש הגישה בקשה לקיום משחק חוזר בעקבות אירועי המשחק מול בני סכנין, פסק בהמלצה להפועל תל אביב, למשוך את הבקשה לקיום משחק חוזר והחזרת נקודות. ועלייה לקבל החלטה על כך עד סוף היום (ראשון).

השופט קבע שככל שהפועל תרצה להמשיך עם התביעה, מכבי תל אביב תצטרך להגיש כתבי הגנה עד לחודש הבא, לדיון שיערך במהלך חודש מרץ. בלב הדברים נדונו ההחלטה של הפועל תל אביב להגיש את התביעה 49 יום לאחר הגשת ההחלטה של בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, תקופה זמן ארוכה מהרגיל שחורגות מהנורמות המשפטיות, לשם כך החליט השופט הס, לא לקבל ההחלטה ולהמליץ לתובעת למשוך את הבקשה.

ייצגו את הצדדים: את הפועל ת"א עו”ד רועי רוזן, את מכבי ת"א עו”ד אביאל פלינט, את ההתאחדות לכדורגל ייצג עו”ד בועז סיטי. בדיון נכח גם ראש האגף המשפטי של ההתאחדות, רן כהן ניסן. מטעם מכבי תל אביב נכחה יעל מרגלית. ומצד הפועל ת"א לא נכח אף אחד מלבד עו"ד.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מהלך הדיון

הס: "קראתי את התביעה בעיון, אבל מה שהיה חסר לי זה למה, למה חיכיתם חודש וחצי. אם אני מנתח את הטענות, הטענה הכי סבירה שנריאת בעיניי זה משחק חוזר. אבל אם אתם מגישים את התביעה חודש וחצי אחרי, מה הטעם שיהיה משחק חוזר?".

עו”ד רוזן: "במסגרת הבקשה שהוגשה כאן, זאת בקשה שצופה פני עתיד. אני חושב שיש פה פרק זמן מסוים שעבר מאותו משחק ב-19/10 עד אשר נתנו החלטות השיפוט הפנימי, עבר פרק זמן ארוך מידי ממה שציפינו עד שקיבלו החלטה. הגענו למסקנה שאנחנו צריכים לראות את הדברים בדרך רחבה, כשהבנו את הנזק העצום והרוחבי שעשוי להיגרם לכדורגל הישראלי, חשבנו שלא נכון לעשות דבר כזה ולדעתנו יש לשנות את ההחלטה הזאת. לגופו של עניין, אם אדוני ירצה שאני ארחיב. אני אומר, בקשה כזאת בכל ממד של לחץ זמנים היה נחפה עלינו גם אם הייתי מגיש את הבקשה הזאת באותו היום".

הס: "אם הדיון יהיה במאי או ביוני איזה משחק חוזר יהיה? זה לא שינויים מנהלים. זה משהו הרבה יותר בסיסי, אין מה לעשות משחק חוזר בטח שאחרי סיום העונה או בתחילת הפלייאוף".

עו”ד רוזן: "חברי עו”ד סיטי ציין שזאת שנה שלישית ברציפות שאירוע דומה קורה, התכלית של הבקשה בהעדר הליך שמאפשר בקשה לסעד, אין לי דרך אחרת להתנהל עם תיק כזה בלי להגיש בקשה מהסוג הזה או בקשה לסעד זמני”.

השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)

הס: "יש סעד על הקנס, יש סעד על הנקודות, על משחק חוזר אבל נראלי שזה העיקר".

עו”ד רוזן: "בסוף הכל תוצר של אותה החלטה".



הס: "זה לא התיק שאני הייתי בוחר כדי לבחון אחראיות שילוחית, בסוף זה מקרה מאוד מאוד חמור. אבל כן אפשר להתערב וכן אפשר לחשוב על משחק חוזר, שמתכתב עם מה שקרה בשנה שעברה עם ב"ש, האם משחק חוזר זה עונש? האם למכבי תל אביב מגיע פרס על העונש שלכם?".

עו”ד רוזן: "בוא נגיד שאנחנו מתמודדים פה במקרה המשחק החוזר, לפני כמעט שנה היינו באולם הזה, ונהלנו דיון דומה, שפסק הדין קבע שהן מחייבות משחק חוזר. עצם הטענה של ההתאחדות לכדורגל שבית הדין הוא לא עונש, זה לא טענה שמתקבלת על הדעת. פסק הדין בעניין באר שבע לא נזכר בהחלטה של בית הדין העליון. הדבר הנכון הוא לפסוק משחק חוזר. האם זה לא עונש?".

הס: "זה טיעון טוב, אתה יודע את מועד העברות, אתה יודע את תאריך הפלייאוף, תגיש לפני, ההרגשה שלי זה שלא ממש ברצינות רוצים את זה. שנה שעברה ישבה פה גברת ברקת ישבה דיברה, פה אף אחד מנציגי המועדון לא הגיע".

עו”ד רוזן: "הדבר הזה אני אומר את זה בצורה כנה ואותנטית, הדבר הזה הוא ממש בנפשם של אנשי הפועל ת"א. כמה שיחות ניהלנו עם הבעלים בארה"ב. הדבר האחרון שעניין אותו כשהוא נכנס לכדורגל הישראלי זה להתעסק בענייני משפט. התחושה של הפועל תל אביב זה שיש פה עניין מאוד מהותי, שיש לו השלכות מאוד מאוד חמורות. נכתבו דברים מאוד קשים על התנהלות ההתאחדות".

עו”ד בועז סיטי: "ההתאחדות לא מתנגדת לדיון מהיר. ככל שיוכלת לדון בתיק הזה, אנחנו לא מתנגדים לדיון מהיר. אנחנו כן סבורים לסוגיה של מעשה עשוי. התביעה הוגשה כעבור 49 ימים, בחוק הספורט נקבע שרק גורמי ההתאחדות לכדורגל יכולים לדון בעניניים שכאלה. חברי דיבר על הרצון שלהם לפנות להארכת חו"ל ואנחנו לא חושבים שיש לזה התאפשרות, אבל הפועל ת"א התעכבה בהגשת הבקשה. לפי תקנון ההתאחדות, צריך לערוך משחק חוזר במרחק של 30 ימים מאז הביטול. זה השנה השלישית ברציפות, בהן יש בקשות לבית המשפט בעיניי ההתאחדות בכדורגל. אנחנו חושבים שהשיהוי מספיק כדי לא לתת את הדעת בנושא הזה".

עו"ד בועז סיטי (רדאד ג'בארה)

עו”ד אביאל פלינט: "חברי דילג על עניין השיהוי, השיהוי יצר פה פגיעה קשה בתקנון, אבל החלק השני רושם, המשחק החוזר יכול להעירך עד מקסימום 5 מחזורים עד לפני תחילת הפלייאוף. אם אדוני היה מגיש בקשה לערוך דיון בדצמבר, היה ניתן לערוך דיון. אבל התקנון אומר שלא ניתן לערוך משחק חוזר בהתאם ללוח הזמנים. זה גם ההבדל הגדול לעניין הפועל באר שבע".

הס: "בסוף המשחק חוזר זה סוג של עונש בעיניהם".

עו”ד פלינט: "יש סיבה לזה שהתקנון מורה על כך שהמשחק יערך בכל מקרה עד 5 משחקים לסיום העונה הסדירה".

עו”ד רוזן: "ברגע שמכבי תל אביב מבקשת 60 ימים, ממילא היינו נשארים באותו המצב, בהליך הראשון והשני היא לא הגישה בקשה להגנה. היא מנסה לנצל את נושא השיהוי. אני חושב שדי ברור איפה זה חופף. מה קורה אם אותו המשחק היה נערך 4 מחזורים לפני סיום העונה. אותן טענות לגבי טענות של לו"ז של מכבי תל אביב נשמעו באוקטובר ובנובמבר. בהתייחס לאופן שהם התנהלו בהליך עד כה, נראה שהם נמנעים לבירור בתיק. צריך גם להבין, בתוך העולם של הספורט, דרבי זה אירוע שמטלטל את הספורט. זה לא משהו שהוא קל, היינו צריכים לקבל החלטה שאתה נכנסים לנושא הזה, קיבלנו החלטה שלטעמנו היא אחראית".

הס: "לא הייתי רב איתך על 10 ימים, חודש, אבל זה הרבה יותר מזה. זה לא בעיה של שיהוי, מדברים על ליגה שרצה והולכת, לפחות היינו יודעים שיש מעליהם חרב שעומדת והולכת. אבל פתאום אחרי 49 יום זה מגיע".

עו”ד רוזן: "היה לנו חשוב לא להגיש סעד זמני שהוא סתמי. אני מזכיר לאדוני שבאותם ימים המועדון עסק בנושאים מורכבים אחרים, חולצות שהגיעו לבג"צ. נלחמתי ורציתי להגיש את התביעה הזאת יותר מוקדם. אני באמת לא חושב שזה מצדיק משהו דרמטי".

רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)

הס: "אני רוצה להבין מעבר לטענה המשפטית, מה קרה?".

עו”ד סיטי: "זאת טענה קלושה".

הס: "אולי בגלל ההצלחות שלכם בליגה זה עלה שוב".

עו”ד פלינט: "לקח להם ארבעה ימים להגיש לנו את כתב התביעה".

השופט הס: "במסגרת התביעה, ביקשה הפועל ת"א לתת כתב הצהרתי כי פסקי הדין, של מוסדות השיפוט של ההתאחדות בטלים. וכן להורות על ביטול העונש של הפסד טכני והורדות נקודות. ביום 25/01/2026, לאחר שהתיק הוטל למוטב זה ניתנה החלטה שלי במסגרתה לא הוגשה סעד זמני, ולאור זה, ולאור סיום הליגה הסדירה בישראל, על התובע לשקול את המשך ההליך. בעקבות תגובות בבקשה זו התקיים הדיון הזה לפני היום.

במסגרת בקשה זו עליי להכריע, לנוכח המועד בו הוגשה התביעה והנושאים. באופן עקרוני ברור כי תביעה מסוג זה, יש לברר באופן מהיר וזאת לאור ההשלכות שיש לתוצאות ההליך על הצדדים ובעיקר על צדדי ג' רבים, לרבות קבוצות ואוהדים. אציין כי הצעדים הנוגעים לסעד הכספי אכן אינן כפופים אכן אינן עומדים במרכז העניין ולכן בשלב זה, אין מקום להתייחס לזה. הסעדים הנוגעים להורדות נקודות ומשחק חוזר הם סעדים ברורים שיש לברר באופן מהיר, כי הורדת נקודות עלולה להשפיע על מיקום הטבלה בליגה ועל סדר המשחקים בפלייאוף. באופן הישיר והעקיף על הקבוצות והקבוצות יריבות, על כל המשתמע.

משחק חוזר אף הוא יש לו השפעה על שתי הקבוצות וכן לקבוצות השותפות למאבק האליפות והכרטיס לאירופה ומיקום הטבלה בליגה. בנסיבות אלה אכן דרך המלך לברר תביעה שכזאת, בקביעת מועד צמוד להגשת התביעה למקרה. לכן ניתן להכריע בתיקים אלה לאחר תיקי הגנה ועל סמך החומר שניתן לבית המשפט. למעשה יש ממש בטענת התובע שמדובר בהליך שיותר דומה להליך ערור ולא לתביעה אזרחית.

מכאן ככל שהתביעה הייתה מוגשת מיד לאחר החלטת בית הדין העליון, הייתה נעצרת לבקשה ללא ספק. אלה שהמקרה שלפני שונה, התביעה עצמה הוגשה מעל 45 יום לאחר מתן פסק הדין של בית הדין העליון. למעשה הבקשה לדיון דחוף הוגשה כבר בלב תקופת העברות. ולכן עליי לשאול האם נסיבות אלה מצדיקות כעת קיום דיון דחוף ומהיר בתביעה. לטעמי, ועליי אף להודות גם לצערי, הנסיבות אינן מצדיקות את בירור התביעה כעת.

אני סבור שאכן יש מקום לבית המשפט לדון בזה גם במסגרת המצומצמת. ביחס לשאלת המשחק החוזר, ולעניין זה אראה את פסק הדין של הפועל ב"ש. עוד אציין שכפי שעולה מהחלטת בית הדין העליון של ההתאחדות אף בית הדין התחבט בשאלה של משחק חוזר, ובנימוקיו יש מקום להתערבות אפשרית של בית המשפט, בשאלה זאת בלבד. נושא המשחק החוזר חלף ניצחון טכני, הוא שאלה שראויה לדיון גם בבית משפט אזרחי. אם זאת המועד בו הוגשה הבקשה לתביעה מייתרות את האפשרות לדון ברצינות ובאופן ראוי בשאלה הנכבדת לקיום של משחק חוזר.

כפי שציינתי אנו נמצאים היום ממש בסופה של תקופת העברות, הליגה במצב מתקדם ואף אם יקבע סעד זמני דחוק לבירור התביעה לא ניתן באופן סביר. אציין כי קיום של משחק עלול להשפיע על כל קבוצות הליגה. לא מצאתי הסבר מניח על הדעת מדוע הגישה הפועל ת"א את התביעה מעל 45 ימים מאז החלטת בית הדין. הפועל ת"א הייתה מודעת היטב על החשיבות של הזמן, כשלמעשה כל מחזור שעובר מגביר את האינטרס. לא מצאתי גם בהתלבטות האם להגיש למוסדות בינלאומים, היה ניתן להגיש את התביעה פה, מיד לאחר החלטת בית הדין. אף שהוגשה התביעה לא הוגשה הבקשה לדיון דחוף אלה לאחר שבוע.

בנסיבות אלה אני סבור כי, חלוף הזמן אינו מאפשר לקיים דיון רציני ומעמיק בשאלה המשחק החוזר ואין מקום לקבוע סעד זמני מורשה לבירור התביעה. לאור האמור לעיל, בית המשפט מציע לתובעת האם להמשיך בהליך אשר לפחות חלקו המרכזי, למעשה תאורתי. וממליץ לה למחוק את התביעה מבלי שהדבר מהווה הודאה או ויתור על טענותיה בנושא זה. התובעת תגיש, הודאה עד היום, במקרה שהתובעת עומדת בדעתה אני קובע כי כתבי ההגנה יוגשו על ליום 01/03/2026, יקבע דיון בבית המשפט, ליום 23/03/2026 בשעה 14:30".