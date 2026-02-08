עקפה אותה: חטאפה ניצחה 0:2 את אלאבס

המחזור ה-23 בליגה הספרדית נמשך היום (ראשון) עם משחק אמצע טבלה קלאסי בו דפורטיבו אלאבס אירחה את חטאפה באצטדיון מנדיסורוצה. בהמשך הערב סביליה וג’ירונה ייפגשו במשחק שנדחה אתמול, אתלטיק בילבאו תארח את לבאנטה ותאי עבד, אתלטיקו מדריד ובטיס ישחקו שוב לאחר שנפגשו ברבע גמר הגביע וריאל מדריד תצא למסטאייה למשחק קשה נגד ולנסיה.

אלאבס – חטאפה 2:0

המחצית הראשונה הייתה בשליטה של המארחת שאיימה יותר על השער של המועדון ממדריד אך לא הצליחה למצוא את הרשת. המחצית השנייה נפתחה עם שער של האורחת מרגליו של לואיס ואסקס בדקה ה-53, לאחר מכן חטאפה הצליחה לכבוש שוב, הפעם היה זה מאורו ארמבארי, שעם פנדל מדויק קבע את תוצאת המשחק.המארחת רשמה ניצחון ראשון בליגה מאז המחזור ה-14. מנגד, הקבוצה הבאסקית עם הפסד שני רצוף, זאת לאחר שהודחה שבוע שעבר ברבע גמר גביע המלך לאחר שנכנעה 3-2 דרמטי נגד ריאל סוסיאדד.