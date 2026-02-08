הנה זה בא: גאנדלמן כבש שער בכורה במדי לצ'ה

יממה אדירה לישראלים באיטליה. אחרי שאמש (שבת) מנור סולומון כבש בפעם השנייה ברצף במדי פיורנטינה, במשחק בו קיבל את תואר השחקן המצטיין ב-2:2 עם טורינו, כעת יש סיבה נוספת לחגוג, כשגם עומרי גאנדלמן מצא את הרשת לראשונה בקבוצתו החדשה לצ’ה.

הישראלי, לו זה משחק חמישי ברצף בהרכב הג’יאלורוסי ושישי בסך הכל מאז הגיע ללצ’ה, זה גם כאמור שער הבכורה במדי הקבוצה החדשה, אליה הגיע מגנט אותה עזב כשהוא מלך שערי הקבוצה.

ענק: צפו בשער הבכורה של גנדלמן בלצ'ה!

כעת, הסכר נפרץ והספירה החלה מחדש עם הגול נגד אודינזה, במה שנתן אותות ראשונים לחגיגה. הקבוצה מקצה המגף היא בעלת ההתקפה הרעה בליגה, כך שהתפקיד של גאנדלמן בחלק ההתקפי גדול הרבה יותר.