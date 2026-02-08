יום ראשון, 08.02.2026 שעה 17:18
ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2331-2023קרמונזה15
2337-2924גנואה16
1830-1323לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

הנה זה בא: גאנדלמן כבש שער בכורה במדי לצ'ה

יממה ענקית לכדורגלנים הישראלים באיטליה: אחרי שסולומון כיכב ב-2:2 של פיורנטינה מול טורינו, גם קשר הקבוצה מקצה המגף חגג לראשונה מול אודינזה

|
עומרי גאנדלמן בעננים (IMAGO)
עומרי גאנדלמן בעננים (IMAGO)

יממה אדירה לישראלים באיטליה. אחרי שאמש (שבת) מנור סולומון כבש בפעם  השנייה ברצף במדי פיורנטינה, במשחק בו קיבל את תואר השחקן המצטיין ב-2:2 עם טורינו, כעת יש סיבה נוספת לחגוג, כשגם עומרי גאנדלמן מצא את הרשת לראשונה בקבוצתו החדשה לצ’ה.

הישראלי, לו זה משחק חמישי ברצף בהרכב הג’יאלורוסי ושישי בסך הכל מאז הגיע ללצ’ה, זה גם כאמור שער הבכורה במדי הקבוצה החדשה, אליה הגיע מגנט אותה עזב כשהוא מלך שערי הקבוצה.

ענק: צפו בשער הבכורה של גנדלמן בלצ'ה!

כעת, הסכר נפרץ והספירה החלה מחדש עם הגול נגד אודינזה, במה שנתן אותות ראשונים לחגיגה. הקבוצה מקצה המגף היא בעלת ההתקפה הרעה בליגה, כך שהתפקיד של גאנדלמן בחלק ההתקפי גדול הרבה יותר.

